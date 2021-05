Helveg: Man kan mene meget om Trump – men på dette punkt rykkede han dagsordenen

Kinas skjulte rekruttering af vindmølleforskere i Danmark bliver taget op som en sag i Den Europæiske Union. Det skal blandt andet afklares, om EU’s handelsaftale med Kina, som blev indgået kort før nytår, men som endnu ikke er ratificeret, øger risikoen for industrispionage i Europa.

Det siger Morten Helveg Petersen (R), som er EU-Parlamentets chefforhandler for en ny strategi for havvindmøller. Et marked, som forventes at vokse eksponentielt de kommende år, og som derfor er særlig sårbart over for spionage.

»Jeg vil gribe fat i kommissionen og spørge til handelsaftalen, om der er elementer i den, der i sig selv kan øge risikoen for spionage, når nu den øger muligheden for kinesiske investeringer i EU. Og hvordan vi garderer os mod det«, siger Morten Helveg Petersen.

»Jeg vil også spørge ind til samarbejdet mellem universiteter inden for EU og uden for EU, og hvilke krav og kriterier der gælder. I hvilket omfang skal forskere oplyse, hvorvidt de er sponseret af Kina? Hvad er det for en informationsudveksling, der finder sted, og hvordan håndterer vi den«, fortsætter han.