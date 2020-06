Pensionskasse tror på dialog med udskældte kinesiske selskaber

Politiken Undersøger

Farlig viden

Kina vil være en teknologisk supermagt og har etableret et af verdenshistoriens mest avancerede overvågningssystemer i provinsen Xinjiang. Op mod en million mennesker holdes fanget i såkaldte ’genopdragelseslejre’ ifølge FN.

En del af strategien er ifølge den kinesiske hær at »plukke blomster i fremmede lande for at lave honning i Kina«. Det sker bl.a. via samarbejder med danske universiteter. Danske forskere, der samarbejder med kinesere om følsom teknologi, risikerer dermed at bidrage til krænkelser.

Politiken undersøger i denne serie Danmarks rolle i Kinas militær- og overvågningsindustri.

