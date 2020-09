Eksperter roser Kinas CO2-mål: »Så viser det også, at Danmark skal oppe sig«

Verdens største CO 2 -udleder, Kina, har som mål at blive CO 2 -neutral inden 2060. Det sagde Kinas præsident, Xi Jinping, i en tale til FN’s Generalforsamling mandag.

»Menneskeheden kan ikke længere tillade sig at ignorere de gentagne advarsler fra naturen og fortsætte ned ad den eksisterende vej med at udvinde ressourcer uden at investere i naturbevarelse, at søge udvikling på bekostning af beskyttelse, at udnytte ressourcer uden at bevare«, sagde Xi Jinping blandt andet i talen.

»Vores mål er at toppe CO 2 -udledningen før 2030 og at opnå CO 2 -neutralitet før 2060«.