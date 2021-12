Topforskers dom i USA vækker opsigt i Danmark

Han var allerede verdensberømt inden for sit forskningsfelt. Men det var drømmen om at modtage den ultimative ære – Nobelprisen – der fik Harvard-kemiker Charles Lieber til at lade sig indrullere i Kinas kontroversielle rekrutteringsprogram 1.000 Talenter. Og da FBI-agenter senere spurgte ind til rekrutteringen, var det frygten for at blive arresteret, der fik stjerneforskeren til at lyve om sin kinesiske forbindelse.

Sådan lød forklaringen fra Charles Lieber i sidste uges retssag om 1.000 Talenter, som ifølge FBI misbruges til at stjæle forskning fra Vesten. Et talentprogram, der, som Politiken tidligere har afsløret, også har været aktivt i Danmark.