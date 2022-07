»Det her er PLA«, sagde Robin Hsu og pegede på et kinesisk fly. Og så et til

Robin Hsu, en tidligere radiooperatør i Taiwans militær, sagde, at kineserne plejede at krydse luftrummet klokken 6.30. Han havde bedt os komme allerede klokken 23 aftenen før, alternativt halv to om natten, for der flyver kineserne også, når vejret ellers er godt, og vi kunne jo bare sove i bilen, men vi havde afslået, med den begrundelse at vi var udkørte.