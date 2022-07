Hongkongs flygtninge er blevet Taiwans hovedpine

De fire migranter har forladt deres hjem i Hongkong, måske for resten af deres liv. Som mange andre hongkongere har de foretrukket et liv i eksil, efter at Kina i 2019 kvalte bystatens demokratibevægelse med en blanding af politivold og jura. Andre steder ville man kalde dem politiske flygtninge, men der er et problem, siger pastor Huang Chunscheng og tygger af munden: