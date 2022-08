Hvad foregår der? Indien og Kina tager til stor militærøvelse i Rusland

Militærøvelsen bærer navnet Vostok, som er russisk for ’øst’. Deri ligger også, at krigsteatret finder sted i Ruslands østlige del, dybt inde i Asien og ud mod Stillehavet. Vesten vil nu alligevel følge godt med, dels for at se, hvor meget mandskab og isenkram russerne er i stand til at hive frem fra skuffer og kaserner, dels for at se, hvem der ellers deltager.

