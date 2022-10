Hvordan styrer partiet, hvad medlemmerne gør?

Partiets visioner omtales konstant i nyhederne i Kina, mens unge kadrer, altså partimedlemmer, uddannes på en af knap 3.000 partiskoler. Herefter udnævnes de til lokalpolitikere, embedsmænd eller skyggedirektører i vigtige virksomheder.

Siden 2019 har partiet også brugt en mobilapp, som hedder Xuexi Guangguo. Frit oversat: At lære af Xi. Brugerne tager dagligt ideologiske kurser og deltager i quizzer, og deres karakterer indsendes til partiet.

Forretningsgangen i partiets øverste ledelse er totalt hemmelig. Men partiet har før benyttet sig af ’røde telefoner’. Det er et separat telefonsystem kun for Kinas øverste elite af ministre, direktører, partiledere og chefredaktører, som regerer over 1,4 milliarder kinesere. Det er uvist, om systemet stadig er i brug.

Hvorfor er valget særlig vigtigt denne gang?

Vestlige iagttagere vil især holde øje med tre ting:

Kommunistpartiet svor aldrig at tillade en ny personkult efter Mao Zedongs terrorregime. Men Xi har skrevet sig selv ind i forfatningen, afskaffet grænsen på to valgperioder og hidtil nægtet at udpege en efterfølger. Han kan nu i teorien blive leder for livstid. Er Xi blevet en enerådig diktator, eller trækker partiledelsen stadig i trådene? Maos arvtager i 1978, Deng Xiaoping, udtalte de berømte ord: »Skjul din styrke, vent på din tid«. Det blev definerende for 40 års kinesisk udenrigspolitik. Men Xi har droppet ydmygheden og viser Kinas styrke for omverdenen. Hvad er hans planer? Kinas økonomi, som i årtier har været verdens vækstmotor og fabrik, skranter for første gang i en generation. Det kan få betydning for hele verden, hvis ikke Xi kan rette op. Men et skeptisk Vesten anført af USA, som ser Kina som sin eneste eksistentielle trussel i det 21. århundrede, kan gøre det svært.

Det lyder pænt deprimerende. Har du noget sjovt?

Xi Jinping er vild med Iowa i USA, delstaten, som mest er kendt for majs og gris!

I 1985 var Xi på en flere uger lang rundrejse i Iowa, hvor han som ung politiker lærte om landbrug. Rejsen gjorde så stort indtryk, at Xi i 2012 spurgte daværende præsident Barack Obama, om han i forbindelse med et statsbesøg kunne smutte forbi Muscatine, Iowa. Det er en by med 23.000 indbyggere.

Ifølge The Economists podcast The Prince var besøget også vigtigt for Xis kone, den berømte folkesangerinde Peng Liyuan, fordi Xi åbenbart altid fabler om Iowa. Hun ville se, hvad hendes mand var så vild med.

Propaganda eller ej – se Xi møde Iowas bedstemødre her:

Er Xi Jinping en ’ny’ Mao?

Den gængse fortolkning var i mange år, at kommunistpartiet fungerer som et multinationalt selskab anført af en bestyrelse, Politbureauet, der sender ordrer ned i systemet. Kritikere beskriver partiet som en mafiaklan, hvor boss

er, underbosser og capo-regimer trækker i trådene, og hvor usynlige alliancer, korruption og vold hærger.

Begge billeder betoner det kollektive styre af kommunistpartiet. Men Xi har centreret magten om sig selv i en grad, som ikke er set siden formand Mao – der i parentes bemærket fængslede Xis far. Ingen uden for Politbureauet ved dog, hvorvidt Xi er enerådig, eller om der fortsat regeres kollektivt.

Et vigtigt fingerpeg bliver, hvem der vælges til Politbureauets Stående Komité, den absolutte topledelse omkring Xi. Hvor mange af dem er Xis allierede? Hvor mange er fra andre fraktioner?