Han var Kinas 5. mest eftersøgte. Nu har han et råd til landets unge

»Som en, der overlevede Tiananmenmassakren, så er det her et øjeblik fyldt med håb og lettelse. Det er noget, jeg har ventet på. For første gang i 33 år hører vi folket kalde på Kommunistpartiets afgang. Og så i Shanghai. Byen, hvor Kommunistpartiet blev grundlagt for et århundrede siden«, siger Fengsou Zhou og smiler, da Politiken møder ham i Taipei.