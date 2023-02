»Hvis I kan holde smerten ud – så kan I overvinde alle livets problemer«

Taiwanske mænd ærer guden Handan ved at lade deres halvnøgne kroppe bombardere med fyrværkeri. Det er euforisk og blodigt. Ritualet handler for nogle om maskulinitet, for andre om at få ønsker opfyldt. Men Mester Handan er også gud for Taiwans kriminelle bander.