»Ingen af dine læsere ønsker at leve i den verden, Xi Jinping og Vladimir Putin tilskynder til«

Emmanuel Macron sad i flyveren på vej hjem fra et tre dage langt statsbesøg i Beijing. Frankrigs præsident var ført en hættetrøje med ordene ’La French Tech’ på brystkassen og påstod, at han allerede havde »vundet den ideologiske kamp om strategisk autonomi« i Europa.

Konflikten over Taiwan, som risikerer at udløse en tredje verdenskrig, angik ifølge Macron ikke europæere. Han advarede mod at blive amerikanernes vasal og fastslog, at Europa ikke må lade sig suge ind i en konflikt mellem Kina og USA.