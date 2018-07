I Syrien finder pårørende pludselig ud af, at deres savnede er døde i fængsel: Sejrssikker Assad indrømmer At de syriske myndigheder nu offentliggør navne på fanger, der er døde i statens varetægt, ses som et tegn på, at regimet føler sig sejrssikkert.

For syv år siden blev den ingeniørstuderende Islam Dabbas smidt i fængsel for at demonstrere mod den syriske regering. To gange betalte hans mor bestikkelse for at besøge ham, men pludselig fik hun ikke længere lov til det og hørte siden intet om sin søns skæbne. Indtil i sidste uge, hvor et familiemedlem søgte oplysninger hos myndighederne og blev dybt rystet over at få udleveret en attest, hvoraf det fremgår, at Islam Dabbas døde 15. januar 2013.