40 'formodede militante' dræbt efter bombeangreb på turistbus ved pyramiderne

Efter gårsdagens bombeangreb nær de historiske pyramider i Giza, har egyptiske sikkerhedsstyrker dræbt mindst 40 formodede militante i tre samtidige aktioner i det nordlige Sinai og Giza.

Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium.

Fredag blev tre vietnamesiske turister og deres egyptiske tourguide dræbt af en vejsidebombe i Al-Haram distriktet nær Giza-pyramiderne. Derudover blev 11 andre vietnamesiske turister og deres egyptiske chauffør kvæstet.

Det er første gang i over et år, at udenlandske turister blev dræbt i Egypten. Flere forskellige jihadistgrupper, der er knyttet til Islamisk Stat, har taget ansvar for angrebet.

Giza er berømt for at huse både den store, ikoniske skulptur Sfinksen og den over 5000 år gamle Keopspyramide, hvor farao Keops er begravet. Men som turist skal man være varsom, når man besøger disse historiske områder. På grund af risikoen for terror har Egypten været i undtagelsestilstand siden april 2017, og det danske udenrigsministerium anbefaler, at man udviser ekstra forsigtighed, når man eksempelvis besøger Giza.

Politiet fandt terrorplaner

Det egyptiske indenrigsministerium har ikke oplyst, om aktionen mod de formodede militante er knyttet til bombeangrebet. Men alene i Giza ransagede politiet flere skjulesteder med, hvad myndighederne kalder ’terrorelementer’. Her fandt man våben, materiale til at fremstille bomber og planer om at angribe statens institutioner og turismeindustrien. 30 formodede militante blev dræbt i Giza, der ligger lige udenfor hovedstaden Kairos centrum.

Også på den nordlige del af Sinai-halvøen har politiet dræbt 10 formodede militante under en skudveksling i forbindelse med ransagningerne i hovedbyen El-Arish.

Det ustabile ørkenområde på halvøen bliver i øjeblikket betragtet som et arnested for forskellige militante grupper, og det danske Udenrigsministerium fraråder alle rejser til den nordlige del af halvøen.

Politiet kæmper i øjeblikket med at bekæmpe militante oprørsgrupper, der blandt andet kan være knyttet til Islamisk Stat. Den egyptiske regering siger, at det er en høj prioritet at bekæmpe de militante islamistiske gruppe. I februar lancerede regeringen kampagnen ’Sinai 2018’, efter et angreb på en moske kostede 300 mennesker livet. Siden da anslår den egyptiske hær, at 450 jihadister og 30 soldater er blevet dræbt.

Kampagnen er et led i at genopbygge en stabilitet i landet i kølvandet på de omfattende protester under det Det Arabiske Forår i 2011, som førte til, at landets præsident igennem 29 år Hosni Mubarak trak sig og blev fængslet.