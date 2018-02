»Putins chefkok« solgte hotdogs i Sovjetunionens ruiner og blev milliardær på at bespise militæret. Nu anklager USA ham for at styre Ruslands frygtede troldehær Jevgenij Prigosjin er en af 13 tiltalte, som den amerikanske stat anklager for at have påvirket den amerikanske valgkamp i 2016. Han benægter alt.

Jevgenij Prigosjin var en lovende langrendsskiløber, men røg ni år i fængsel for væbnet røveri. Da han kom ud i 1990, kollapsede Sovjetunionen. Prigosjin greb dagen og åbnede en kæde af hotdog-boder, opbyggede et fødevareimperium og blev en af præsidentens nærmeste allierede.