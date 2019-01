Paul skulle til bryllup i Moskva, og så blev han anholdt for at være spion

»Russerne hævder, at hun er blevet udsat for tortur, og de frygter, at hun vil afsløre noget, der kan skade deres aktivitet. Derfor har Rusland kørt en storstilet kampagne for at få hende hjem igen«, siger Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Han hælder til, at Rusland har anholdt Paul Whelan for at have noget at forhandle med, selv om Rusland officielt benægter at have noget med Marija Butina at gøre.

USA anholdt hende i juli og anklagede hende for at påvirke centrale politiske skikkelser til fordel for russiske interesser. Hun skal blandt andet have lavet en honey trap, hvor spionen benytter sin charme til at forføre folk

»Honey traps kan være en helt simpel måde at påvirke folk på. Man kan eksempelvis true folk med at afsløre et seksuelt forhold, hvis de ikke agerer på en bestemt måde«, siger Flemming Splidsboel.

Den 30-årige rødhårede russiske kvinde fik opbygget et særdeles nært forhold til Paul Erickson. En 56-årig konservativ mand, der har stærke bånd til både NRA og Det Republikanske Parti. De har boet sammen, dykket med delfiner og kørt i karrusel sammen. Det mener anklagerne var et dække for at opnå indflydelse og fremme russiske interesser.

Spioner bliver stadig brugt

Spionage og beskyldninger om det ser med andre ord ikke ud til at være noget, som forsvandt med den kolde krigs afslutning. Efterretningstjenesterne har stadig brug for folk, der i egen person kan opsøge miljøer, blive en del af dem og enten indsamle oplysninger eller forsøge at påvirke folk. Den slags kan stadig ske i soveværelset.

Forsvarets Efterretningstjeneste skriver eksempelvis åbent på sin hjemmeside om afdelingen for fysisk indhentning. Det er et netværk af folk, som indhenter informationer fra forskellige meddelere.

Det er svært at sætte tal på, hvor meget efterretningstjenesterne bruger disse hemmelige spioner, men efter terrorangrebet på The World Trade Center 11. september 2001 måtte efterretningstjenesterne indse, at man var nødt til at infiltrere fjendens miljøer for at beskytte sig selv, fortæller Flemming Splidsboel.