Brandmand satte fingeren på ømt punkt: Putin kan lade stå til over for katastrofal økonomi eller gøre sig upopulær

Fakta

Oppositionsleder tilbage i fængsel

Aleksej Navalnyj kaldes den russiske oppositions leder. Efter demonstrationer i Moskva har han siddet fængslet. I weekenden blev han hasteindlagt på hospitalet. De russiske læger sagde, at han havde fået en allergisk reaktion. Det ville i givet fald være første gang, Aleksej Navalnyj fik en sådan reaktion, sagde hans advokat Olga Mihailova. Hun mener i stedet, at han er blevet forgiftet. På grund af Navalnyjs helbredsproblemer bad advokaten om, at han skulle løslades. Det blev afvist tirsdag, skriver The Moscow Times.