Rusland bløder penge

Fakta

Hvad er SWIFT?

Swift er et globalt system for transaktioner mellem 11.000 banker og finansielle institutioner i mere end 200 lande.

Systemet er enormt med 42 millioner transaktioner om dagen og har hjemsted i EU, nærmere bestemt i Bruxelles.

Hvis Rusland bliver smidt ud af SWIFT, rammer det Ruslands evne til at indgå handler med udlandet – for eksempel Ruslands eksport af gas og olie, der udgør 40 procent af landets økonomi.

Både Rusland og Kina har etableret deres egne alternativer til SWIFT – netop for ikke at være for afhængige af det vestligt dominerede banksystem. Men ingen af disse systemer har fået tilnærmelsesvis samme internationale udbredelse.

