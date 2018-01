Bog om Donald Trump: Forsikrede Melania, at han aldrig ville blive valgt Den amerikanske præsident er komplet uvidende om det meste, skriver journalist og forfatter.

At Donald Trump 8. november 2016 slog Hillary Clinton i kampen om posten som USA's præsident kom som et chok for alle involverede i Trumps kampagne. Inklusive Trump selv.

For præsidentposten havde slet ikke været Trumps hovedformål med at stille op. Han troede ikke, at han havde en kinamands chance for at blive valgt, men betragtede uanset det sit kandidatur som en win-winsituation. Fordi valgkampen betød en uvurderlig mulighed for at gøre ham endnu mere kendt, end han var i forvejen. Og i Trumps verden er berømthed den dyrebareste valuta af alle.

Med andre ord: »Losing was winning« - at tabe var at vinde, som der står i 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' af den amerikanske journalist Michael Wolff.

Bogen, hvis titel kan oversættes til 'Ild og raseri - indenfor i Trumps Hvide Hus', udkommer på tirsdag 9. januar og har allerede nu skabt gevaldig debat i USA.

Men det er lykkedes den britiske avis The Guardian og New York Magazine at skaffe et eksemplar af bogen. Som New York Magazine bringer et kapitel fra.

»Når han havde tabt, ville Trump være både sindssygt berømt og en martyr, fældet af Crooked Hillary. Hans datter Ivanka og svigersønnen Jared ville være internationale berømtheder. Steve Bannon ville være de facto-leder af Tea Party-bevægelsen. Kellyanne Convay ville være en stjerne på kabel-tv. Melania Trump, som af sin mand var blevet forsikret om, at han ikke ville blive præsident, kunne vende tilbage til sine diskrete frokostaftaler. At tabe ville passe alle glimrende«, skriver Michael Wolff.

I forbindelse med sin research gennem halvandet år har han talt med flere end 200 kilder, heraf flere højtstående medlemmer af Det Hvide Hus' stab.

What a fucking idiot Rupert Murdoch, ultrakonservativ mediemogul

Det Hvide Hus har taget afstand fra bogen, som pressesekretær Sarah Huckabee Sanders ifølge CNBC kalder »fyldt med falske og misvisende kommentarer fra personer, som ingen adgang eller indflydelse har i Det Hvide Hus«.

Da der ved 20-tiden på valgdagen begyndte at indløbe resultater, som indikerede, at det utænkelige måske var på vej til at ske - at Trump måske ville vinde - fortalte Trumps søn Don Jr. en ven, at hans far »så ud som om, han havde set et spøgelse«. Og Trumps kone Melania var tårevædet. Og ikke af glædestårer.

Som bekendt skete det ufattelige. Donald Trump vandt. Og en ifølge Michael Wolffs bog ikke alene totalt uforberedt, men også totalt uvidende mand satte sig i magtens centrum som leder af verdens stærkeste nation.

»What a fucking idiot«, som mediemogulen Rupert Murdoch, en af Trumps støtter og et forbillede for Trump, engang sagde efter at have talt i telefon med præsidenten om dennes holdning til immigranter.

Bannon: Forræderisk og upatriotisk

Blandt bogens mange stærkt kompromitterende beskrivelser af begivenheder fra Trumps første år som præsident og af præsidenten selv, er den forhenværende chefstrateg Steve Bannons bemærkninger blandt de mest opsigtsvækkende.

Den populistiske og nationalistiske Bannon var i høj grad den, der støbte kuglerne i Trumps kampagne, og i begyndelsen af Trumps karriere som præsident var han præsidentens nærmeste rådgiver. Men i august sidste år fik han silkesnoren, blandt andet fordi han modsagde Trumps trusler om militær indgriben mod Nordkorea.

I 'Fire and Fury - Inside the Trump White House' angriber Steve Bannon mødedeltagerne, blandt andre Donald Trumps søn, Don Jr., i det berygtede møde i juni 2016 i Trump Tower, New York. Her mødtes foruden Don Jr. Trumps svigersøn Jared Kushner og rådgiveren Paul Manafort med to russere. Mødets dagsorden var angiveligt, at russerne tilbød amerikanerne belastende materiale om den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton.