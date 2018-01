Nu er New Jersey den sidste stat i USA, hvor det er ulovligt selv at tanke bilen Selv om mange har påpeget ulemperne ved det, er et overvældende flertal af delstatens befolkning imod at fjerne forbuddet imod selvbetjening på tankstationer.

Hvis der er en ting, folk i den amerikanske delstat New Jersey ikke gider, så er det at stå ud af bilen for selv at tanke brændstof.

Men det gør heller ikke så meget, for det er ulovligt der. Som den eneste amerikanske delstat, efter at Oregon 1. januar ophævede sit forbud imod selvbetjening på tankstationer.

Før var det overalt i USA mere reglen end undtagelsen, at en 'gas-jockey' fyldte bilen op, tjekkede olien og pudsede vinduerne, imens du mageligt kunne blive siddende bag rattet.

Vi er en stolt stat, og en af de ting vi er stolte af, er ikke selv at skulle tanke brændstof Ashley Konig

Men hvor det mange andre steder var et spørgsmål om kundeservice, har det i New Jersey siden 1949 været forbudt selv at tage pumpen i hånden. Og det er nu det sidste sted i landet, hvor det er det.

Både dengang og nu er et af argumenterne, at det er sikrere at have trænet personale til at håndtere den brandfarlige væske. Samt at det er med til at sikre flere jobs.

Foto: /AP Studenten Chuck McManis ser daværende president Jimmy Carter tale til nationen på en tankstation i Los Angeles den 15. juli 1979. I baggrunden fylder en ansat bilen med brændstof. Dengang var dette et udbredt syn overalt i USA. (arkivfoto)

Folk gider ikke tanke selv

Spørger man New Jerseys indbyggere, så er der ingen grund til at ændre på den nuværende lovgivning.

I december 2015 viste en måling fra Rutgers-Eagleton, at omkring tre fjerdedele af befolkningen foretrak, at andre tankede bilen for dem. For kvinder var tallet 84 procent.

En af de kvinder er Ashley Konig, er ansat ved Rutgers universitet - og var med til at lave undersøgelsen.

»Som en Jersey-pige er jeg helt klart tilhænger af loven. Vi er en stolt stat, og en af de ting, vi er stolte af, er ikke selv at skulle tanke brændstof«, siger hun til New York Times.

En anden kvinde, Krista Jenkins, siger til avisen, at selv om hun voksede op i det sydlige Californien, hvor man selv tanker sin bil, har hun vænnet sig til, at andre gør det.

»Midt om vinteren sætter man pris på ikke at skulle forlade bilen. Det er en dejlig ting ved at bo i New Jersey«, siger hun.

Og det er heller ikke sikkert, at erfaringerne fra Oregons første uge som selvbetjenings-stat vil overbevise befolkningen om, at tingene bør ændres.

På de sociale medier har folk derfra påpeget, hvor uhensigtsmæssigt det er, at de nu ankommer på arbejde med benzindunst på fingrene. For ikke at tale om det sundhedsfarlige aspekt ved at stå i dampene.

So they changed the law in Oregon to let people pump their own gas and the Facebook comments on the news story are amazing. pic.twitter.com/MZ7jcBQRUF — Kristen (@Kristytipsy) 2. januar 2018

Er vi mere brandfarlige end resten af landet?

Selv om et overvældende flertal i New Jersey ikke ser nogen grund til at ændre på loven, betyder det dog ikke, at den ikke har sine modstandere.

Under guvernørvalgkampen i 2009 foreslog republikaneren Chris Christie at indføre selvbetjening på tankstationer, men trak i land efter massiv folkelig modstand.

Mere stålsat er den ligeledes republikanske Declan O'Scanlon, der sidder i delstatsparlamentet. Han kalder loven »latterlig«, og siger til New York Times, at hvis folk har lyst til selv at tanke op og komme hurtigt videre, så burde de have lov til det.

For to år siden forsøgte han sammen med andre lokalpolitikere at ændre på loven, men bestræbelserne løb dog ud i sandet.

Selv erkender han åbent, at han ofte bryder loven ved at tanke selv. Og man er velkommen til at banke på hans dør og putte ham i håndjern, siger han.

O'Scanlon afviser argumentet om, at det er sikrere for forbrugerne, når trænet personale fylder brændstof på bilerne. Ikke, når bilister i de andre stater i årtier har tanket bilen selv uden at dø af det.

»Det eneste argument ville være, at folk fra New Jersey er mere brandfarlige end de 49 andre stater, fordi vi spiser så meget olieholdig pizza, kage og pomfritter. Men ellers er loven slet og ret latterlig«, siger Declan O'Scanlon til New York Times.