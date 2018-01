USA truer 200.000 salvadoranere med udvisning Trump vil fjerne mange illegale indvandreres værn mod udvisning.

Alina Rojas troede, at hun var en vinder. Som kun 16-årig kom hun fra El Salvador til USA med sin familie og har i de forløbne to årtier bygget sig, hvad hun selv betegner som et virkelig godt liv i New Jersey.

Men hendes nuværende tilværelse er i akut fare. Mandag meddelte Donald Trumps regering, at den agter at gøre en ende på 200.000 salvadoraneres status som midlertidigt beskyttede under programmet TPS (Temporary Protection Status). Skridtet er et led i Trumps gennemgribende revision af årtiers migrationspolitik i USA. De mange salvadoranere risikerer deportation, hvis de ikke snarest legaliserer deres ophold på anden måde.

»Vi troede, at hvis vi arbejdede hårdt, holdt os inden for lovens rammer, betalte vore skatter og opdrog vore børn som gode amerikanske borgere, kunne vi få lov til at blive«, siger den nu 35-årige Alina Rojas, der arbejder som ekspeditrice i et supermarked. Hun har intet at komme tilbage til, siger hun til salvadoransk tv.

»Vel har jeg fjerne slægtninge i El Salvador, men mit liv er jo her. Jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle gøre i mit fødeland«, tilføjer hun.

Trumps beslutning har medført hård kritik fra organisationer og politikere med indvandrerbaggrund blandt både republikanere og demokrater, for salvadoranerne er langt den største gruppe i TPS-programmet, der har beskyttet illegale indvandrere mod udvisning. Denne status blev dem tildelt i flere omgange, først da orkanen Mitch i 1999 ødelagde dele af det mellemamerikanske land, og atter da jordskælv ramte i 2001 og 2002.

Mange boede illegalt i USA, da de kom ind under TPS, og deres status er forlænget af både George W. Bush og Barack Obama under henvisning til fattigdommen i El Salvador, tørke og det faktum, at landet er et af verdens mest voldelige.

Andre nationaliteter står for tur

Men lige nu er migranterne fra El Salvador ikke alene om at være bange for fremtiden. I november stoppede de amerikanske myndigheder det samme program for 60.000 haitianere, der søgte beskyttelse som følge af det frygtelige jordskælv i 2010. 5.300 migranter fra Nicaragua mistede ligeledes deres status sidste år, og snart kommer turen til 86.000 honduranere. Desuden er 800.000 unge, der kom til USA som børn af udokumenterede migranter, i fare for udvisning, såfremt Kongressen ikke lovliggør deres status inden marts. Disse unge, der overvejende er fra Mexico og Mellemamerika, går under betegnelsen dreamers og har hidtil været beskyttet af en særlig lov.

Ikke mindst truslen om at smide de unge dreamers på porten er et varmt politisk emne i både Mexico og USA, og Trump har åbnet en mulighed for, at de kan blive, til gengæld for at Kongressen bevilger penge til en mur langs grænsen til Mexico, et projekt, som især demokraterne er imod.

Vi har overhovedet ingen politik på det område og er helt uforberedt på sådan en situation. Det bliver kaos César Ríos, leder, El Salvadors migrantinstitut

For El Salvadors vedkommende mener de amerikanske migrationsmyndigheder, at situationen nu er stabil, og at landet er tilstrækkelig genopbygget til, at beskyttelse ikke længere er nødvendigt. Migranterne har 18 måneder til at forsøge at opnå en anden form for lovlig opholdstilladelse.

For El Salvador vil det have enorme økonomiske konsekvenser, hvis de mange migranter sendes tilbage. I løbet af 2016 sendte salvadoranske migranter, hvad der svarer til 30 mia. kr. hjem til deres familier. Det var en stigning på 7,6 pct. i forhold til året før. Pengene svarer til næsten 17,1 pct. af El Salvadors bnp.

Ifølge lederen af det salvadoranske migrantinstitut, César Ríos, er det lille land slet ikke i stand til at modtage så mange hjemvendende på én gang.