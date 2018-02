FBI er i åben krig med Trump Forbundspolitiet advarer mod, at præsidenten offentliggør et notat om en fejl, som FBI har begået til skade for republikanerne.

Det amerikanske forbundspoliti FBI er ude i en åben og opsigtsvækkende konflikt med Det Hvide Hus og præsident Donald Trump.

Omdrejningspunktet for striden er et indtil nu hemmeligholdt notat fra Det Republikanske Parti, som skulle dokumentere, at FBI fra begyndelsen har været fjendtligt indstillet over for Donald Trumps præsidentskab.

I notatet beskrives angiveligt, hvordan FBI og Justitsministeriet er kommet med fejlagtige oplysninger. Det skete, da FBI-betjente ville overvåge en medarbejder i Donald Trumps valgkampagne, hvor de - ifølge notatet - leverede forkerte oplysninger for at få en dommerkendelse.

Betjentene fortalte heller ikke dommeren, at det var Det Demokratiske Parti, der havde betalt for indsamlingen af de informationer, de fremlagde. Kampagnemedarbejderen har tidligere været ansat i en investeringsbank og bosiddende i Moskva, og han havde i årevis været i de amerikanske myndigheders søgelys.

Så den efterfølgende overvågning var, anfører notatet, ulovlig.

Trump er for offentliggørelse

Notatet har været fremlagt for Kongressens efterretningsudvalg. I en pressemeddelelse skrev udvalgets republikanske formand, Devin Nunes, ifølge New York Times om notatets indhold:

»Det er tydeligt, at topembedsmænd brugte ikke-verificeret information i et retsdokument til at fyre op under en undersøgelse under en amerikansk valgkampagne. Når sandheden engang kommer frem, kan vi begynde at tage forholdsregler for at sikre, at vores efterretningstjenester og domstole aldrig mere bliver misbrugt på denne måde«.

Efterretningsudvalgets republikanske flertal afgjorde efterfølgende, at notatet skulle sendes til Det Hvide Hus og Donald Trump. Her overvejer præsidenten nu, om han skal offentliggøre notatet. Hvilket meget tyder på, at han vil.

For da Trump tirsdag aften i Kongressen var på vej ud af salen efter sin 'State of the Union'-tale, blev han kontaktet af et republikansk kongresmedlem, som opfordrede ham til at offentliggøre dokumentet.

»Tag det roligt. 100 procent sikkert«, svarede præsidenten ifølge flere medier, blandt andre New York Times. Avisen citerer også 'kilder tæt på præsidenten' for, at han har besluttet sig for offentliggørelse.

Obstruktion, mener demokraterne

Men FBI advarer mod offentliggørelsen.

»FBI fik kun begrænset mulighed for at læse notatet dagen før, udvalget stemte for at frigive det. Som vi har givet udtryk for, er vi alvorligt bekymrede for udeladelser af fakta, som har fundamental indflydelse på notatets præcision«, skriver FBI.

Hos demokraterne betragter man notatet som endnu et forsøg fra republikanernes side på at obstruere og så tvivl om grundlaget for den igangværende undersøgelse af mulige forbindelser under valgkampen mellem Trumps stab og russiske aktører.

Det demokratiske medlem af efterretningsudvalget, Adam Schiff, beskylder formanden for udvalget, Devin Nunes, for at have ændret i notatet, inden det blev sendt til Det Hvide Hus. Derfor har »Det Hvide Hus (...) siden mandag aften forholdt sig til et dokument, som udvalget aldrig har godkendt til offentliggørelse«, skriver Schiff i et brev til Nunes.

BREAKING: Discovered late tonight that Chairman Nunes made material changes to the memo he sent to White House – changes not approved by the Committee. White House therefore reviewing a document the Committee has not approved for release. pic.twitter.com/llhQK9L7l6 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 1. februar 2018

Devin Nunes erkender, at der er ændret i notatet. Men kun i småtingsafdelingen og ikke i det substantielle, siger Nunes talsmand, Jack Langer ifølge New York Times:

»Udvalgets mindretal klager nu over mindre rettelser i notatet, inklusive grammatiske rettelser og to tilføjelser, som var ønsket af FBI og mindretallet selv. Afstemningen om at frigive notatet var helt efter bogen og i overensstemmelse med kongressen og udvalgets regler«.

Donald Trump har indtil fredag til at beslutte, om han vil offentliggøre dokumentet.