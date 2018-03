Lærer skød i loftet og sårede tre elever - nu blusser våbendebatten op igen Over hele USA gik skoleelever onsdag i protest mod våben. Imens afviste Kongressen at stramme våbenloven.

Over hele USA demonstrerede skoleelever onsdag for en stramning af USA's våbenlove, en måned efter et blodigt skoleskyderi i Florida, der kostede 19 mennesker livet. Men selv om våbenskeptikerne får opbakning fra bl.a. dele af erhvervslivet, er det stadig op ad bakke for dem:

Før dagen var slut, havde Repræsentanternes Hus vedtaget en skærpelse af sikkerheden på landets skoler - men kun i form af flere penge til indkøb af bl.a. metaldetektorer og låsesystemer. Derimod blev forslag om også at stramme våbenlovgivningen blankt afvist.

Og for at føje spot til skade kom det samme dag frem, at en skolelærer i Californien ved en fejl havde såret tre skoleelever, da han tirsdag kom til at affyre en pistol inde i et klasselokale ... mens han underviste i våbensikkerhed.

Det sidste virkede især bizart, fordi præsident Donald Trump har foreslået at løse problemet med skoleskyderier ved at bevæbne udvalgte lærere, så de kan skyde eventuelle galninge.

Mange brugere af sociale medier røg derfor til tasterne med sarkastiske kommentarer.

»Det kunne have været forhindret, hvis der havde været gode elever med skydevåben«, lyder det sarkastisk fra techbloggeren Al Sweigart.

"Monterey County high school teacher accidentally fires gun in class, students injured"



This could have been prevented if there had been good students with guns.https://t.co/RL4lxwYdtG — Al Sweigart (@AlSweigart) March 14, 2018

En henvisning til våbentilhængernes klassiske argument om, at fordi der er flere gode mennesker end onde, er det faktisk en fordel, hvis flere er bevæbnet, fordi de onde så hurtigt vil blive nedkæmpet.

Skaberen af tegneserien 'Family Guy', Seth MacFarlane, var endnu mere kortfattet: »Nå, der røg DEN tåbelige ide«.

Well, there goes THAT dumb idea.https://t.co/RjuLIC286E — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) March 14, 2018

Sårede sine elever og lod timen fortsætte

Uheldet skete, da en lærer på et gymnasium i Monterey, Dennis Alexander - der også er reservepolitimand - tog en pistol med i skole for at bruge den i sin undervisning. Det gav bagslag.

Ifølge Associated Press rettede han sin pistol mod loftet for at vise, hvordan man sikrer, at den ikke er ladt. Pludselig gik pistolen af, og tre elever blev såret af loftstumper og muligvis kuglefragmenter - ingen af dem dog alvorligt.

Episoden blev først bredt kendt, da Crystal Gonzales, mor til den 17-årige elev Fermin Gonzales, dagen efter fortalte, hvordan hun så ham komme hjem med blod på sin T-shirt og, ifølge moderen, metalstykker fra kuglen i nakken. Læreren havde valgt at lade timen fortsætte efter uheldet.

De blev bare siddende, til klokken ringede Crystal Gonzales, mor til såret gymnasieelev

»Jeg er stadig virkelig rystet over, at ingen fik fat i en sygeplejerske eller ambulancefolk for at tjekke eleverne«, sagde Crystal Gonzales til nyhedsbureauet.

»De blev bare siddende, til klokken ringede«.

Læreren er nu suspenderet fra både skolen og politistyrken, skriver Associated Press.

»Hvorfor? Hvorfor bliver det ved med at ske?«

Hændelsen virkede ekstra ironisk, fordi den kom dagen før en landsdækkende ungdomsprotest mod skydevåben, National School Walkout Day.