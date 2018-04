Milliardær overtager noget af USA's betaling til klimakampen - når Trump ikke vil spilde penge på det

Der er mange måder at privatisere en offentlig opgave på.

En af de mere utraditionelle er at trække de offentlige penge ud og så bare håbe på, at en eller anden rigmand en dag kommer forbi og siger:

»Jeg skal nok overtage, bare rolig«.

Det sidste er sket i USA, hvor den tidligere borgmester i New York, rigmanden Michael Bloomberg, nu hiver en af sine mellemstore punge op af lommen for at betale for nogle af de forpligtelser i klimaaftalen fra Paris, som præsident Donald Trump har trukket sit land fra.

USA havde oprindelig forpligtet sig til at betale 18 milliarder kroner til den grønne klimafond, der blev oprettet af FN for at hjælpe lande med at håndtere virkningerne af den globale opvarmning.

Amerika er en del af problemet Michael Bloomberg, milliardær

Men præsident Trump meddelte sidste år i en regn af internationale fordømmelser, at USA trak sig, og det gav en stort økonomisk hul i aftalen, som forpligter 187 lande til at holde de stigende globale temperaturer »godt under« temperaturstigninger på to grader.

En hjælp - et stykke af vejen

De penge, som Michael Bloomberg nu har lovet - det er 27 millioner kroner - kan overhovedet ikke dække hele milliardhullet, men pengene kan trods alt sikre, at FN's klimaforandringssekretariat kan fungere videre trods den amerikanske præsidents annullering af USA's bidrag.

»Amerika forpligtede sig, og hvis regeringen ikke vil gøre det, så har vi alle et ansvar«, sagde Michael Bloomberg på CBS, da han forklarede sin storstilede velgørenhed.

Hvor langt tid, eksborgmesteren - der skulle være god for omkring 300 milliarder kroner - vil betale til FN og den globale klimaindsats, svarede Bloomberg ikke på.

Men han gav udtryk for, at han håbede på, at Trump »næste år vil have ændret holdning« og begynde at betale til klimaaftalen igen.

Amerika er en del af problemet

Han fastslog, at »mennesker, der ikke kan ændre holdning, er ikke særlig kloge«.

»Og han (Donald Trump, red.) er faktisk en mand, der er kendt for at skifte mening. Amerika er en del af problemet. Amerika er også en stor del af løsningen, og vi bør hjælpe verden med at stoppe en potentiel katastrofe«.

Michael Bloomberg var oprindelig medlem af Demokraterne, men skiftede til Republikanerne, da han i 2001 stillede op og vandt posten som borgmester i New York, hvor han også blev genvalgt i 2005.

Siden har Bloomberg forladt det republikanske parti for at blive uafhængig. Hans formue stammer fra et dynasti af medie og datavirksomheder, herunder firmaet Bloomberg LP som servicerer finansverdenen med teknologi.