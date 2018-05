Stjerneøkonomer: Trump er på vej til at skabe ny depression Flere end 1.100 amerikanske økonomer, heraf flere Nobelpris-vindere, advarer mod konsekvenserne af Trumps handelskrig.

Hvis USA's præsident, Donald Trump, fortsætter sin politiske kurs med indførelsen af toldafgifter på importeret stål og aluminium, er der risiko for, at han driver USA og resten af verden ud i en økonomisk depression, som den der hærgede i begyndelsen af 1930'erne.

Advarslen er fremsat i et åbent brev til præsidenten, underskrevet af ikke færre end 1.140 økonomer, blandt andet 14 Nobelpris-vindere og to tidligere rådgivere for amerikanske præsidenter.

Brevet er en afspejling af et tilsvarende brev, som 1.028 økonomer i 1930 sendte til den amerikanske kongres. Heri advarede økonomerne politikerne mod at vedtage en lov om told på en række importvarer - den såkaldte Smooth-Hawley Tariff Act, som blev vedtaget i juni 1930. Handelsloven anses for at være en af årsagerne til, at USA og store dele af verden blev kastet ud i en periode med enorm arbejdsløshed og økonomisk lavkonjunktur.

»I dag står amerikanerne ansigt til ansigt med en ny protektionisme, herunder trusler om at trække sig ud af handelsaftaler, vildledende opfordringer til ny told som svar på ubalancer i handlen og indførsel af told på vaskemaskiner, solenergi-udstyr og endda stål og aluminium, som bliver brugt af amerikanske producenter«, skriver økonomerne og fortsætter:

»Kongressen lyttede ikke til økonomernes advarsel i 1930, og amerikanerne i hele landet betalte prisen. Undertegnede økonomer og lærere i økonomi advarer på det skarpeste mod at gentage den fejl. Meget er forandret siden 1930 - for eksempel, at handel i dag er meget vigtigere for økonomien - men de fundamentale økonomiske principper, som var gældende dengang, er de samme i dag«.

»Told er aldrig godt«

Det er den private lobbyorganisation National Taxpayers Union (NTU), der har koordineret arbejdet med at samle de mange underskrivere på brevet.

»Der er få politikområder, hvor enigheden blandt økonomer er så stor, som i spørgsmålet om behovet for frihandel«, siger Bryan Riley, direktør i NTU's frihandelsinitiativ, i en pressemeddelelse.

Og Douglas Holtz-Eakin, tidligere direktør for Kongressens budgetkontor, siger:

»Told er aldrig godt, det er et nødvendigt onde, som skal anvendes så sparsomt som muligt. Smooth-Hawley Tariff Act er en vigtig påmindelse om, at selv en tilsyneladende velment toldpolitik kan udvikle sig til skadelige handelskrige, som ingen lande kan vinde«.

Brevet er, siger Bryan Riley, en absolut nødvendighed i en tid, hvor Det Hvide Hus overvejer ny toldsatser, som vil skade både amerikanerne og økonomier i resten af verden.

»Disse økonomers stemme burde agtes af Kongressen og Det Hvide Hus«, siger han.