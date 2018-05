Hængte uskyldigt anholdte ud med navn og billede i internet-gabestok: Nu har bagmænd fået deres egne 'mugshots' I årevis har mugshots.com krævet penge for at fjerne anholdte amerikaneres forbryderfotos og personlige oplysninger. Nu er tre formodede ejere og en ansat sigtet for afpresning og identitetstyveri.

Host op med pengene eller bliv hængende i internettets gabestok.

Så simpel er beskeden til tusindvis af amerikanere, der kan finde deres 'mugshots' - forbryderbilleder taget ved en anholdelse - på siden mugshots.com. Billederne, som mugshots.com henter fra myndighedernes databaser, bliver kombineret med nyhedsartikler om deres anholdelse.

Resultatet er et trist ansigt ved siden af personens fulde navn og beskrivelser som: »...arresteret for at være påvirket af meth-amfetamin, mens hun var på arbejde,« og »...fuld mand var så sur over at blive lukket ude af Burger King, at han tog tøjet af og slog en betjent et par gange«.

Selv hævder mugshots.com, at de yder en offentlig service, der advarer samfundet mod farlige kriminelle. Men samtidig har mugshots.com en tilknyttet side, hvor man kan anmode om at få sine billeder og oplysninger fjernet - mod betaling. Priserne kan variere fra ned til cirka 600 kroner og op til mere end 100.000 kroner.

Afpresning, har kritikere sagt i årevis, men indtil videre har det ikke haft konsekvenser for personerne bag mugshots.com. Det kan dog ændre sig snart.

I sidste uge sigtede anklagemyndigheden i Los Angeles, Californien, fire personer med tilknytning til mugshots.com for blandt andet identitetstyveri, afpresning og forsøg på afpresning, fremgår det af en 29-sider lang arrestordre.

Mugshots.com Internettets gabestok Mugshots.com offentliggør forbryderbilleder af navngivne personer sammen med beskrivelser af, hvad de er mistænkt for.Selv hævder mugshots.com, at de blot advarer samfundet mod farlige kriminelle. Men mugshots.com yder dog også en anden service - man kan betale for at få sit billede og navn fjernet fra siden. Mugshots.com er ikke den eneste side af sin slags. Også Arrests.org og BustedMugShots.com har søgbare registre med forbryderfotos og tilbyder angiveligt at fjerne oplysninger mod betaling. Der findes også eksempler inden for andre områder end forbryderfotos. Ripoffreports.com, der udstiller virksomheder som 'snyder' kunder, bliver også kritiseret for at lade virksomhedsejere ændre eller fjerne negative anmeldelser af dem mod betaling. Vis mere

Gabestok med store konsekvenser

At drive en af internettets største gabestokke har tilsyneladende været en lukrativ forretning. Mindst 5.703 amerikanere har betalt i alt knap 15 millioner kroner for at blive lukket ud af gabestokken siden virksomheden blev stiftet i 2011, fremgår det af anklagemyndighedens undersøgelse.

Det er ikke så underligt, at så mange har valgt at betale, når man hører om de store personlige konsekvenser, det kan have, når det første, der kommer frem ved en internetsøgning på ens navn, er et dystert forbryderbillede. Det fortæller flere anonyme personer, hvis interview med anklagemyndigheden gengives i arrestordren.

Din fucking kælling, vi besvarer aldrig dine opkald igen Medarbejder, mugshots.com

En af dem er Jesse T. Han blev i 2013 anholdt og tilbageholdt i en uge før han blev løsladt uden sigtelse. I året efter søgte han mere end 100 jobs, men fik aldrig noget svar på sine ansøgninger.

Jesse T. undrede sig, men først et år efter anholdelsen fandt han ud af, at det første der kom frem, når man søgte på hans navn på internettet var hans mugshot og detaljer om anholdelsen. Også selv om anklagerne mod ham var blevet droppet for længst.

Jesse T. kontaktede mugshots.com, der krævede cirka 2.400 kroner for at fjerne ham fra deres side. Han protesterede - men stemmen i den anden ende af telefonen grinte blot og lagde på. Efter flere forgæves opkald lykkedes det Jesse T. at få en lydoptagelse af sin sidste samtale med mugshots.com

»Din fucking kælling, vi besvarer aldrig dine opkald igen. Du er nu permanent offentliggjort, bøssekælling«, sagde stemmen i den anden ende af røret, før der blev lagt på.

Siden, hævder Jesse T., har han ikke kunne få arbejde og også kærester er forsvundet, efter de har søgt hans forbryderbillede frem på mugshots.com.

Faderens synder

I en anden lignende fortælling beretter en kvinde, at hendes mand, Tony C., som begik selvmord i 2002, blev anholdt og løsladt uden sigtelse efter en dag i arresten i 1998. Selv mere end 15 år efter Tonys død dukker hans forbryderbillede og oplysninger op, når man søger efter hans fulde navn.