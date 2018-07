Apples app-store og Krage-indianere på jagt, men ingen abort: Det skal USA's højesteret afgøre i 2018

Roe v Wade-dommen

1973

'Jane Roe', et dæknavn for kvinden Norma McCorvey fra delstaten i Texas, søgte i 1970 om at få abort, da hun var single, arbejdsløs og derfor følte sig ude af stand til at tage sig af et barn.

Hun havde dog for længst født barnet, som blev bortadopteret, inden sagen blev afgjort.