USA´s Højesteret

Supreme Court er oprettet i 1787. Den består af ni dommere, der udpeges for livstid af præsidenten med godkendelse af Senatet.

Højesteret behandler sager vedrørende forfatningen, og den kan underkende lovgivning fra forbundsregeringen eller delstaterne, som den anser for at være i strid med forfatningen.

Den behandler også sager mellem delstater og mellem enkeltpersoner og staten, ligesom den tager sig af ankesager.

Højesteret har afsagt domme med vidtrækkende betydning for det amerikanske samfund, for eksempel om sortes adgang til såkaldt hvide skoler i 1954, om retten til abort i 1973 og om adgangen til at bære våben og om ytringsfriheden, som begge er nævnt i tilføjelser til forfatningen.

Derfor er Højesteret også en politisk kampplads, og udnævnelsen af nye dommere har vidtrækkende politiske konsekvenser mange år frem i tiden.

