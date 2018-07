Ekspert om Trumps handelskrig: »Vi er inde på den her farlige sti, der fører mod en større konflikt«

USA optrapper igen handelskrigen med Kina.

Trump-administrationen varsler nemlig yderligere told på kinesiske varer, som denne gang er på 1.3oo milliarder kroner.

Oplysningen kommer fra USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der samtidig fortæller, at de nye toldsatser først vil træde i kraft om to måneder.

Men hvilken betydning har det, når de nye toldsatser bliver sat ind på de kinesiske varer? Og hvor stor en optrapning af handelskrigen er det?

Det har Politiken spurgt Jens Ladefoged Mortensen om, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Hvor stor en optrapning er det?

»Vi er nu oppe i en størrelsesorden, hvor det har en ret hård påvirkning af samhandel mellem de to lande. Hvis det her bliver aktiveret, går det hen og bliver alvorligt, og det skal også forstås sådan, fordi kineserne har meldt ud, at de vil gengælde ethvert angreb. Vi er inde på den her farlige sti, der fører mod en større konflikt«.

»Det er gengældelse på gengældelse, og det er åben handelskrig, som vi ikke har set i årtier. Nu er der givet en åbning på et par måneder, men alt, hvad der er blevet sagt, er blevet virkeligt i den her konflikt«.

Hvis det bliver indført, hvad kommer det så til at betyde?

»Det bliver sværere og sværere at finde en forhandlingsløsning, jo flere angreb og gengældelser der kommer. Det bliver sværere og sværere at bakke tilbage, og det er ved at være henne af, at det værst tænkelige scenarie bliver mere sandsynligt«.

»Nu går det fra landbrug over i nogle andre produkter. Vi begynder at snakke elektronik og fjernsynskomponenter. På sigt vil det gøre produkter dyrere, og det er forbrugeren, der kommer til at betale det«.

»En told er en forbrugsskat, men den rammer erhvervslivet, fordi mange produkter er sat sammen af importerede dele. Det er globale produkter, og meget af det kommer fra Kina, og det er, fordi det har været billigt at producere der. Det vil gøre amerikanske produkter dyrere, og her kommer erhvervslivet også til at betale mere, fordi deres produktion bliver dyrere«.

Er det muligt at undgå en handelskrig nu? Eller er den for alvor gået i gang?

»Det kræver et kompromis. Det er diplomati, der skal gå i gang nu, og der skal kineserne og amerikanerne sætte sig ned og være villige til at finde en løsning. Men de signaler, vi får, viser, at der ikke er en forhandlingsåbning nogen steder lige nu. Vi ser i stedet nye tiltag, og at kineserne ikke er bange for at gengælde - de siger meget åbent, at de gengælder, hvad amerikanerne gør, næsten dollar for dollar«.

»Det eneste, jeg kunne se, der sker, er, at erhvervslivet og deres stærke røster i USA går ind og får sendt nogle signaler til Det Hvide Hus om, at det her skader dem rigtig meget - muligvis skader det amerikanerne mere end kineserne, så der kan ske noget indenrigspolitisk i USA«.

Kommer den nye optrapning til at betyde noget for os i Danmark?

»Direkte er vi ikke så meget ramt af en handelskrig mellem Kina og USA, men vores søfartsindustri er ramt - det er ikke godt for Maersk. Indirekte er der et opsving, der har været på vej og egentlig har haft det meget godt bortset fra det her, som giver usikkerhed på markedet, hvor investorer trækker sig lidt«.

»Men vi er udsat for turbulens i verdensøkonomien, fordi vi er et lille eksportland, som har klaret sig meget fint. Men dem, der er direkte ramt nu, er søfartsindustrien, for de lever jo af at transportere varer over Stillehavet, og det må vække bekymringer«.