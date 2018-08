Jægerne vinder over bierne: Trump-administrationen åbner op for brug af sprøjtemidler i naturreservater Et to år gammelt totalforbud mod brug af GMO-afgrøder og insektdræber i naturreservater blev fredag omstødt. Beslutningen skal hjælpe jægere og fuglekiggere, men kritiseres af miljøaktivister.

Det bliver atter muligt at benytte genmodificerede afgrøder og giftige sprøjtemidler i vildtreservater i USA, selv om det risikerer at skade bier og andre bestøvere, som spiller en central rolle i de lokale økosystemer.

Det skriver Reuters, efter den amerikanske Fiskeri- og Naturstyrelse fredag annullerede et to år gammelt forbud mod de såkaldte GMO-afgrøder og neonicotinoid-sprøjtemidler.

Forbuddet blev oprindeligt indført for at beskytte det lokale natur- og dyreliv i vildtreservater. Beslutningen om at omstøde forbuddet kritiseres derfor af miljøorganisationen Defenders of Wildlife:

»Industrielt landbrug har intet at gøre på naturområder dedikeret til at beskytte nogle af de vigtigste og skrøbeligste arter i naturen«, siger Jenny Keating, der er analytiker for miljøorganisationen, til Reuters.

Fiskeri- og Naturstyrelsen begrunder imidlertid lempelsen ud fra et ønske om at hjælpe dyrene.

Mange vildtreservater i USA er flittigt besøgt af jægere. Ved at tillade brugen af GMO-afgrøder og sprøjtemidler, mener styrelsen at kunne styrke det lokale fugleliv ved at øge mængden af potentiel føde i områderne.

»Intet andet land har været så succesfuldt som USA til at opbygge robuste fiske- og vildtreservater, som kan nydes i en bæredygtig forstand af jægere, fiskere og fuglekiggere«, skriver naturstyrelsens vicedirektør Gregory J. Sheehan i et internt notat, som er blevet lækket til Defenders of Wildlife.

»I nogle tilfælde kan brugen af GMO-afgrøder være afgørende for bedst at kunne opfylde fuglenes og andre dyrs behov i reservatet. En blank afvisning af GMO giver ikke den mulige fleksibilitet til naturarbejderne, når de skal tilpasse reservatet«, fortsætter han.

Sheehan har været den daglige leder af Vildt- og Naturstyrelsen i halvandet år, eftersom præsident Trump endnu ikke har udpeget en ny direktør for styrelsen, der varetager omtrent 560 vildtreservater i USA.

Også et dansk problem

Det har i årevis været tilladt at dyrke begrænset landbrug i flere vildtreservater i USA, da ordningen øger mængden af potentiel føde til de lokale dyr.

De senere år har flere internationale videnskabelige studier imidlertid påvist en sammenhæng mellem brugen af sprøjtemidler, GMO-afgrøder og det voldsomme fald i den globale bestand af bier.

Udover at levere honning til morgenbordet, spiller bierne en afgørende rolle for naturen. Alene i Danmark skønnes værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder at være på mellem 600 millioner kroner og 1 milliard kroner om året.

Af hensyn til biernes vel indførte Obama-regeringen derfor i 2016 et totalforbud i reservaterne mod brugen af GMO-planter og de såkaldte neonicotinoid-pesticider. Det er en type sprøjtemidler, som er særlig giftig for bier, og som EU i april indførte et forbud imod.

Et forbud, som den danske regering i øvrigt modarbejdede og stemte nej til.

Med fredagens beslutning i USA, vokser listen af love og dekreter indført under Obama-administrationen, som efterfølgeren Trump har ophævet eller udvandet.

Alene i perioden marts 2017 til januar 2018 omstødte Trump-administrationen 17 præsidentielle dekreter og 96 myndighedsbeslutninger fra sin forgænger.

Det viser en opgørelse foretaget af The Washington Post.