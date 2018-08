Stor pædofili-skandale ryster den katolske kirke i USA: Over 300 præster har begået overgreb mod flere end 1.000 børn Kirkelige ledere har ifølge en ny rapport systematisk hemmeligholdt 300 præsters overgreb på flere end 1.000 børn gennem syv årtier. Sagerne er hidtil aldrig blevet efterforsket.

Over 300 præster har begået seksuelle overgreb på flere end 1.000 forskellige mindreårige ofre.

Overgrebene har fundet sted gennem 70 år, og kirkelige ledere har systematisk formået at holde det skjult for både myndigheder og offentlighed. Det står i en ny rapport, der fremlægger efterforskningen.

Kun få af præsterne kan dog se frem til at blive retsforfulgt, fordi mange af overgrebene har overskredet forældelsesfristen. Derfor er det for sent at rejse sigtelser. To præster er indtil videre anklaget.

»Alle overgrebene er blevet lagt hen af kirkelige ledere, som foretrak at beskytte overgrebsmændene og deres institution fremfor alt«, står der i rapporten.

De tragiske hændelser har fundet sted i den amerikanske delstat Pennsylvanias katolske kirke. Efterforskningen blev præsenteret på en pressekonference tirsdag.

»Der har været andre rapporter om sexovergreb på børn i den katolske kirke, men aldrig i denne skala«, lyder det, ifølge The Guardian, i rapporten.

18 måneders arbejde, 500.000 interne dokumenter

Bag rapporten ligger 18 måneders efterforskning, adskillige forhør af vidner og mere end 500.000 interne dokumenter. Det skriver BBC.

Dokumenterne fortæller, at overgrebene har fundet sted på både teenagere og børn. Mange af ofrene fortæller om, hvordan præster har bedøvet dem med narkotika. En mindreårig pige fortæller, at en præst gjorde hende gravid og derefter hjalp hende til at få en abort. En præst indrømmer overgreb på 15 forskellige drenge helt ned til syv år.

Myndighederne regner med, at forbrydelserne er gået ud over langt mere end 1.000 ofre, men fordi bevismateriale gennem årene er gået tabt, kan man ikke identificere dem alle. Det skriver The Guardian.

Biskopper benægter

Pædofili-skandaler har rystet den katolske kirke i USA de seneste 15 år, siden en stor sag fra Boston kom frem i 2006. Pennsylvania-rapporten kommer kort tid efter, at den tidligere ærkebiskop i delstaten Washington har fratrådt sin stilling efter beskyldninger om pædofili.

Tirsdag udsendte Pennsylvanias katolske biskop en udtalelse, hvor han lovede mere åbenhed fra kirkens side. Han forsikrede, at de seneste års tiltag har gjort kirken mere sikker.

Andre biskopper har dog, ifølge New York Times, benægtet, at kirkelige ledere har forsøgt at dække over de 1.000 overgreb.

»Der har ikke været skjult noget«, sagde David Zubik, som er biskop i Pittsburgh, den næststørste by i Pennsylvania, på en pressekonference tirsdag.

Da den omfattende rapport tirsdag blev præsenteret af Josh Shapiro, Pennsylvanias justitsminister, var flere ofre til stede.

»Det er meget ensomt. Især når det er dig imod Guds vilje«, fortalte Carolyn Fortney, som er blandt dem, der har været udsat for overgreb, ifølge The Philadelphia Inquirer, et lokalt medie i Pensylvania.

En gruppe af ofrene arbejder nu for at ændre lovgivningen, så forældelsesfrister ikke stopper overgrebsmændene fra at blive retsforfulgt.