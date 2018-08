Selv Trumps favorit er kritisk: Amerikanske medier langer ud efter præsidenten

At historier om præsident Donald Trumps vanskeligheder er tophistorier på Trump-kritiske medier som New York Times og Washington Post er bestemt ikke ensbetydende med, at de samme historier også rammer toppen på præsidentens favoritmedie Fox News.

Men det gør historien om, at Donald Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen har erklæret sig skyldig i blandt andet svindel med midler i forbindelse med valgkampen.

Cohen har ifølge Washington Post i retten forklaret, at han betalte penge til to kvinder, som begge påstår, at de har haft en affære med Trump, at pengene blev betalt efter instrukser fra »en kandidat til et føderalt embede«, og at formålet »først og fremmest var at påvirke udfaldet af valget«.

Og »medmindre denne kandidat er Bernie Sanders (demokratisk kandidat til præsidentvalget i 2016, red.), så er det dårlige nyheder for Trump«, sagde juraprofessor Jonathan Turley fra George Washington University i Fox News-programmet 'Special Report'.

I et andet Fox-program, 'Tucker Carlson Tonight', kaldte professor emeritus Alan Dershowitz fra Harvard Law School det »en dårlig dag« for Trump. Men, tilføjede Dershowitz, dog ikke så »... dødsensfarlig, som nogle af præsidentens kritikere mener«.

Ny mulighed for rigsretssag

Ifølge en nyhedsanalyse i New York Times rykker Michael Cohens tilståelser anklagerne mod Donald Trump op i en helt anden liga. Og de har skabt en mulighed for, at der kan rejses en rigsretssag mod Trump - også selv om den særlige undersøger Robert Mueller ender med at konkludere, at det ikke kan bevises, at Donald Trump og hans valgkampagne arbejdede sammen med russere om at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

»Mr. Cohen arbejdede i årtier som Mr. Trumps personlige advokat og fixer. Han kendte til de mindste detaljer i præsidentens forretningsaftaler og privatliv - og han sagde engang, at han ville tage en kugle for præsidenten. Så mens Mr. Muellers undersøgelse maler videre - og rækker ind i skumle områder som russisk hvidvaskning eller de russiske lyssky bestræbelser på at hacke 2016-valget - så kaster Cohen-sagen et kridhvidt spotlight på, hvordan Mr. Trump og hans nærmeste fortrolige har opført sig«, skriver New York Times og fortsætter:

»Det gør det svært for Mr. Trump og hans rådgivere at distancere sig fra Mr. Cohens ulovligheder. Selv om han også erkendte sig skyldig i bank- og skattesvindel (...), er kernen i sagen mod Mr. Cohen betalingerne til kvinderne på vegne og foranledning af hans med berømte klient«.

Også i Washington Post understreges det, hvor alvorlig denne sag er for Donald Trump.

»Det er virkelig alvorligt. USA's præsident har været direkte involveret i forbrydelser - og det er ikke en fjende, der påstår det, men hans egen personlige advokat«, siger Neal Katyal, tidligere statsadvokat i Obama-administrationen og nuværende forsvarsadvokat i erhvervssager for advokatfirmaet Hogan Lovells.