USA-ekspert: »På et tidspunkt er der måske så mange sten i bunken, at republikanerne må sige: Vi kan ikke bare kigge på det her uden at gøre noget« De kommende dages udvikling i vælgerskaren kan meget vel afgøre, om Cohen-sagen får konsekvenser for Trump, mener USA-ekspert Mads Fuglede.

Af alle de sager, der har klæbet til det første halvandet år af præsident Donald Trumps regeringsperiode, er Cohen-sagen klart den mest alvorlige.

Det mener Mads Fuglede, USA-ekspert og medlem af Folketinget for Venstre.

»Det er den, fordi vi her har en mand, som under ed beskylder præsidenten for at have gjort noget, som er direkte ulovligt«.

Michael Cohen var i mange år Donald Trumps personlige advokat. Han har erklæret sig skyldig i blandt andet svindel med midler i forbindelse med valgkampen og i retten forklaret, at han betalte penge til to kvinder, som begge påstår, at de har haft en affære med Trump, samt at - og det er her, det bliver alvorligt for Trump - at pengene blev betalt efter instrukser fra »en kandidat til et føderalt embede«, og at formålet »først og fremmest var at påvirke udfaldet af valget«, som Washington Post skriver. I parentes bemærket kan 'kandidaten til et føderalt embede' ikke være andre end Donald Trump.

»Cohens påstand om, at præsidenten direkte har bedt ham om at begå ulovligheder … det ville i ethvert andet samfund og system føre til, at nu skete der noget. Man kan ikke forestille sig, at man i ret mange samfund kunne fortsætte med at være leder af landet, hvis én stod og sagde: Jeg blev instrueret i at begå ulovligheder. Af den mand, som nu er leder af vores nation«, siger Mads Fuglede.

Han tager det forbehold, at han ikke kender Cohens beviser og hvilken tyngde, de har. Eller om det bare er noget han siger, fordi han er vred og føler sig svigtet af Trump.

Men selv om det viser sig, at der faktisk findes beviser for, at Trump har begået en ulovlighed, er det ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis får konsekvenser for Trump i form af retssager - hvad enten der er tale om en rigsrets- eller en straffesag. I forhold til en straffesag kan der være noget omkring præsidentens immunitet, som gør, at det ikke kan komme på tale, siger Mads Fuglede.

»Og med hensyn til at anlægge en rigsretssag, så skal man huske, at det i USA er en meget politisk proces. Så længe republikanerne ikke vil af med ham, og de har flertal i Kongressen, så kan det være rigtig svært at gå den vej. Ikke umuligt, men vanskeligt«.

Tør republikanerne svigte Trump?

Ifølge Mads Fuglede kan sagerne mod Donald Trump anskues enten som enkeltsager, hvor det er graden af alvor i den enkelte sag, der afgør, om den skal have juridiske konsekvenser - eller man kan betragte forløbet som en proces, hvor der bliver lagt sten på sten, og hvor der på et tidspunkt vil være så mange sten stablet oven på hinanden, at læsset vælter.

»På et tidspunkt er der måske så mange sten i bunken, at republikanerne må sige: Vi kan ikke bare kigge på det her uden at gøre noget. Man skal huske, at vi taler om folkevalgte, der vil få et eftermæle. Og hvem har lyst til at stå der på sidelinjen, når alle kan se, at der burde have været en større konsekvens? Hvem har lyst til at være dem, der ikke gjorde noget. Der er et balancepunkt, og når man ser tilbage i amerikansk historie, så har det før haft en effekt, at man til sidst ikke kunne forsvare ikke at gøre noget. Lige nu er republikanernes holdning, sådan som jeg hører det, at de ikke vil gøre noget. Men kan de blive ved med det?«.