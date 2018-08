Billedserie: Alle præsidentens anløbne mænd

Trump modtager hyldesten fra sine tilhængere ved et vælgermøde i West Virginia samme dag, hans tidligere personlige advokat tilstod at have påvirket valget og modtaget instruks om det fra Trump og hans tidligere kampagnechef blev dømt for økonomisk kriminalitet. In this Aug. 21, 2018 photo, President Donald Trump pauses while speaking during a in Charleston, W.Va. Trump assailed longtime personal attorney Michael Cohen for making a plea deal in an interview that aired Thursday, accusing his former fixer of “flipping” and arguing “it almost ought to be illegal.” (AP Photo/Alex Brandon)