Ekspert: »Det republikanske parti er en lille smule mere Trumps, end det var for en uge siden«

Amerikansk politik mistede lørdag en af de største republikanske profiler, da John McCain, senator i Arizona og tidligere præsidentkandidat, døde efter lang tids sygdom.

Det åbner et hul for præsidenten Donald Trump, forklarer Jørn Brøndal, professor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

For McCain var en af de sidste partifæller, der åbent kritiserede præsidenten, når en ny skandale ramte.

»Partiet er i stigende grad blevet overtaget af Trump og hans vælgere. Og de fleste republikanere har det med at stikke hovedet i busken, når der opstår skandaler. Men McCain var en af de ganske få senatorer, der - i et vist omfang - blev ved med at tage bladet fra munden«, siger Jørn Brøndal.

Ifølge ham var John McCain en af de sidste, som repræsenterede den traditionelle republikanske linje.

»Spørgsmålet er, hvor de interne republikanske røster, der er mere kritiske overfor Trump, skal komme fra i fremtiden? Der er stadigvæk nogen, og vi ved jo heller ikke, hvor meget der foregår under overfladen, men indtil videre ser det ud til, at republikanerne vælger at lade være med at udfordre Donald Trump«, siger Jørn Brøndal.

John McCain er død Se billedserie Foto: Harvey Georges/AP John McCain led af kræft i sine sidste år. Her fotograferet i 2017. Foto: J. Scott Applewhite/AP

McCain kunne i januar 2008 fejre at han havde vundet nomineringen som Republikanernes præsidentkandidat i Florida. Foto: Charles Dharapak/AP

John McCain under hans kampagne i 2008. Foto: Gerald Herbert/AP

John McCain sammen med sin hustru, Cindy, i 2000. Foto: Stephan Savoia/AP

John McCain i en tv-debat med Barack Obama i 2008. Foto: Gary Hershorn/AP

John McCain udnævnte i 2008 Sarah Palin til sin vicepræsidentkandidat. Det var kontroversielt og blev efterfølgende af mange set som medvirkende til, at han tabte præsidentvalget til Barack Obama. Foto: Charlie Neibergall/AP

John McCain sammen med sin hustru, Cindy, i 2008. Foto: David Kadlubowski/AP

Et udateret billede taget af John McCain , mens han var i fangenskab i Vietnam, hvor hans fly blev skudt ned i 1967 og han blev taget til fange.

25. maj 1973 blev John McCain modtaget af daværende præsident Richard Nixon efter sin løsladelse fra fangenskab i Vietnam. Foto: Harvey Georges/AP

En ung John McCain (nederst til højre) fotograferet sammen med sine soldaterkammerater i 1965. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Kan man tale om, at McCains død er et skridt på vejen for Trump til at overtage det republikanske parti helt?

»Jeg vil sige, at vi får meget mere afklaring efter midtvejsvalget. For hvis valget resulterer i store nederlag til Republikanerne, har vi en anden situation. Og så kan det være, de stemmer, der bag lukkede døre er utilfredse med Trump, men som indtil videre har valgt at tie, begynder at tage det op. Det må tiden vise«, siger Jørn Brøndal.

Amerikanerne skal stemme til midtvejsvalget til november, og her skal de vælge repræsentanter til Repræsentanternes Hus, senatorer til Senatet og guvernører til USA's delstater.

Trump-venlig afløser

Et af John McCains sidste ønsker var, at Donald Trump skulle blive væk fra hans begravelse. De to har offentligt været i strid flere gange, og Trump har tidligere erklæret, McCains fangenskab under Vietnamkrigen ikke gjorde ham til krigshelt.

Peter Kurrild-Klitgaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet forklarer, at McCain som senator aldrig tøvede med at stemme imod Trumps initiativer - for eksempel i en afgørende afstemning om Obamas sundhedsforsikring.

Dermed har Donald Trump også mistet en af dem, der ikke var bange for at stemme imod præsidentens linje.

»McCain var i senatet en af dem, til forskel fra rigtig mange andre, der ikke automatisk er faldet ind, og har gjort som han skulle. Han har i nogle tilfælde også blokeret for initiativer fra Trumps side. Det republikanske parti er en lille smule mere Trumps parti, end det var for en uge siden«, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

McCain var syg i lang tid og har ikke været en del af amerikansk politik siden jul sidste år.

Republikanerne skal nu finde en afløser til John McCains sæde i Senatet, og meget tyder på, at pladsen kan falde ud til en mere Trump-venlig republikaner.

»Blandt vælgerne i Arizona er Trump meget populær«, siger Jørn Brøndal.

Sarah Palin banede vejen

McCain adskilte sig fra Trump på flere områder. Dels havde han årtiers politisk erfaring og forstod det politiske maskineri, mens Trump blev valgt til sit embede, uden at have prøvet det før. Og så var han en smule mere åben og klar til at møde sin modstander end Trump.

Alligevel vil kritiske røster hævde, at McCain har været med til at bane vejen for Trump, gennem sit valg af Sarah Palin som vicepræsidentkandidat i 2008, også er en af de mere populistiske stemmer indenfor det republikanske parti, forklarer Jørn Brøndal.

»Han var med til at promovere de lidt mere populistiske typer, selv om han bestemt ikke var fan af Trump på noget tidspunkt«, siger han.

Arizonas guvernør skal vælge McCains efterfølger i senatet, men har endnu ikke udpeget en kandidat.