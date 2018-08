Trump er på zigzag-kurs efter McCains død

25. august gik Star and Stripes, det amerikanske flag, på halv over Det Hvide Hus i Washington for John McCain.

Den tidligere republikanske præsidentkandidat og senator døde lørdag i sit hjem i Arizona efter lang tids kræftsygdom. Han blev 81 år.

Fakta McCains begravelse Den tidligere senators kiste skal stilles til skue i både Arizona og Washington, inden han skal begraves ved en privat ceremoni søndag

Når en politiker som McCain dør, er det kutyme og tradition, at den siddende amerikanske præsident viser sin respekt, men Donald Trump lod vente længe på sig.

26. august skrev præsidenten et kortfattet tweet, henvendt til McCains familie:

»Min dybeste sympati og respekt går til senator John McCains familie. Vores hjerter og bønner er med jer!«.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Præsidentens udmelding er efterfølgende blevet kritiseret massivt, fordi han ikke nævner et eneste rosende ord om den afdøde senator. En række andre politikere, både demokrater og republikanere, har ellers udtrykt både ros og respekt på Twitter.

Senere samme dag kom det frem, at John McCains sidste ønske var, at Donald Trump bliver væk fra senatorens begravelse, som finder sted på søndag.

27. august gik det amerikanske flag over Det Hvide Hus igen til tops.

Når et kongresmedlem dør, flager embedsboligen ifølge reglerne på halv på selve dødsdagen og dagen efter.

Efterfølgende blev Trump kritiseret for ikke at flage ét sekund mere end minimumskravet, og kritikken fik præsidenten til at ændre mening. Senere på dagen var flaget igen gået på halv, og præsidenten har i en pressemeddelelse meldt ud, at det skal blive der frem til McCains begravelse.

»På trods af vores politiske forskelligheder har jeg respekt for senator John McCains tjeneste for vores land, og i respekt for ham har jeg underskrevet en offentlig erklæring om at hejse USA's flag på halv indtil hans begravelse«, lød udtalelsen fra Donald Trump.

På et pressemøde mandag nægtede præsidenten af svare på spørgsmål om senatorens død.

Ved McCains begravelse vil den amerikanske regering være repræsenteret af stabschef John Kelly, den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og forsvarsminister James Mattis.

John McCains sidste ord blev mandag læst op af hans talsmand Rick Davis, som en sidste replik til præsidenten og det amerikanske samfund.

»Vi bliver svagere, når vi gemmer os bag mure i stedet for at bryde dem ned, når vi tvivler på vores idealers styrke i stedet for at stole på dem, som de styrkende kræfter for nyskabelse, de altid har været«.

Donald Trump og John McCain har flere i flere år været politiske fjender. I 2016 udtalte Trump, at McCains fangenskab under Vietnamkrigen ikke gjorde ham til krigshelt.