Hvid Texas-betjent får opsigtsvækkende dom for drab på sort teenager Det er sjældent, at hvide betjente i USA dømmes for drab i tjenesten. Drabet på den 15-årige, fodboldglade, mønsterelev Jordan Edwards blev en undtagelse.

Jordan Edwards døde lørdag aften 29. april, 2017 i en forstad til Dallas, Texas. Den 15-årige afroamerikanske highschool-elev blev skudt i baghovedet af en hvid betjent.