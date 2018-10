Kavanaughs værelseskammerat: »Han drak tydeligvis mere end andre« Kavanaugh har ganske enkelt løjet under ed om sine drukvaner, da han var ung, siger gammel værelseskammerat fra universitetstiden.

Som studerende på det amerikanske eliteuniversitet Yale var Brett Kavanaugh »ofte fuld og usammenhængende«.

Sådan beskriver en af hans gamle værelseskammerater præsident Donald Trumps kandidat til den ledige plads i USA's højesteret. En beskrivelse, som står i grel modsætning til Kavanaughs karakterstik, da han over for Senatets retsudvalg under ed beskrev sig selv som en mønsterelev, der nok drak øl, men som aldrig blev så beruset, at han mistede kontrollen over sig selv.

I et interview onsdag aften med CNN's Anderson Cooper sagde James Roche, der er software-udvikler i Silicon Valley:

»Vi boede sammen i et par måneder, og vores senge stod tre meter fra hinanden. Ikke alene vidste jeg, at han ikke sagde sandheden (til senatsudvalget, red.). Han vidste også, at han ikke sagde sandheden. Det her foregik i tiden efter, at filmen 'Animal House' (på dansk 'Delta-kliken' om festkulturen på amerikanske colleges) var kommet frem, og folk drak meget. Der var nogle, som var højrøstede og aggressive drukkenbolte. Målt med den standard er min erindring om Brett, at han var helt derude. Han drak tydeligvis mere end andre«.



Kun seks vidner afhørt

Tre kvinder er trådt offentligt frem med anklager mod Brett Kavanaugh om, at han har udsat dem for seksuelle krænkelser. Anklagerne har medført, at Senatets godkendelse blev udsat, så FBI kunne gennemføre en undersøgelse og afhøre vidner. Undersøgelsen er afsluttet og afleveres i dag, torsdag, til medlemmerne af Senatets retsudvalg.

Ifølge Washington Post har undersøgelsen været stærkt begrænset, både tidsmæssigt og i forhold til, hvor mange og hvilke vidner der er blevet afhørt. Af de talrige potentielle vidner, som er trådt offentligt frem de seneste dage og uger, og som Washington Post har kontaktet, er det ifølge avisen kun seks, der er blevet afhørt.

Washington Post skriver også, at der kun er afhørt vidner i relation til anklagerne om sexovergreb og ikke til Kavanaughs påstand under ed om, at han ikke i sine ungdomsår drak så meget, at han fik 'black outs'.

James Roche, Kavanaughs værelseskammerat fra Yale, understreger, at han ikke ved, om højesteretskandidaten er skyldig i anklagerne om sexovergreb - om end han tror, at kvinderne, hvoraf han kender den ene, taler sandt.

»Men jeg kan sige, at han løj under ed. Han påstod, at han en gang imellem drak for meget, men aldrig så meget, at han ikke kunne huske detaljer fra aftenen før, aldrig så meget at han fik 'black outs'. Det gjorde han jævnligt«, skriver James Roche i et debatindlæg i magasinet Slate.



Det handler om at lyve

Det er ikke Roches ærinde, at Brett Kavanaugh skal straffes, fordi han drak meget som ung. Det gjorde James Roche selv.

»Jeg var ikke nogen kordreng«, skriver han. »Men i modsætning til Brett så stiller jeg mig ikke frem på nationalt tv og fortæller under ed, at jeg var«.

»Det her handler ikke om at drikke for meget eller for den sags skyld at opfordre andre til at drikke. Det handler ikke om grov sprogbrug eller for den sags skyld om gråzonen mellem at afprøve seksuelle grænser med en date og seksuelt misbrug. Dette handler om fornægtelse. Det handler om ikke at tage konsekvenserne. Det handler om at lyve«, skriver James Roche.