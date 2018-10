USA's største kirkeorganisation: Kavanaugh bør trække sig 38 amerikanske trossamfund tror ikke på Kavanaugh som en fair dommer.

USA's største sammenslutning af kristne kirker opfordrer nu til, at indstillingen af Brett Kavanaugh til posten som højesteretsdommer trækkes tilbage.

»Vi mener, at han har diskvalificeret sig selv til denne livsvarige udnævnelse, og at han øjeblikkelig bør træde til side«, skriver National Council of Churches (NCC) på sin hjemmeside.

NCC repræsenterer knap 40 trossamfund med flere end 100.000 menigheder og samlet i nærheden af 50 millioner medlemmer. NCC angiver flere årsager til, at organisationen finder Kavanaugh uegnet til jobbet som højesteretsdommer.



»Med sin optræden foran Senatets retsudvalg har dommer Kavanaugh udvist en ekstrem partiskhed og disrespekt overfor visse medlemmer af udvalget og derved demonstreret, at han hverken har det temperament eller den karakter , som er så vigtig for et medlem af den højeste domstol i vort land«, skriver NCC.

Særlige krav til en højesteretsdommer

Dertil kommer, mener NCC, at Kavanaugh overfor udvalget er fremkommet med adskillige misinformationer og nogle direkte usandheder - nogle af dem i forbindelse med anklager mod ham for sexovergreb:

»Alle borgere må forventes at tale sandt, når de er under ed. Dette gælder i særdeleshed for alle, der stræber efter et sæde i Højesteret«.

Desuden mener NCC, at Kavanaugs både juridiske og politiske karriere er bekymrende i forhold til områder som stemmeret, race- og kønsmæssig retssikkerhed, sundhedsrettigheder, handicappedes rettigheder og miljøbeskyttelse.

»Det får os til at tro, at han ikke vil være en upartisk dommer i sager, som med sikkerhed vil blive præsenteret for ham i Højesteret«.