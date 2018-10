Midtvejsvalg: Her er syv opgør du skal holde særligt øje med

En stor dag venter i USA 6. november, hvor der er valg til Kongressen, guvernørposter og stribevis af lokale valg.

Bliv klædt på til syv af de mest interessante personopgør.

1. Heidi Heitkamp mod Kevin Cramer, senatsvalg i North Dakota

Heidi Heitkamp mod Kevin Cramer om at blive senator for North Dakota.

Den tyndt befolkede stat i USA’s midtvest stemte klart for Trump i 2016. Demokraten Heidi Heitkamp er stærkt udfordret. Hun ville helst føre valgkamp mod Trumps straftold, som går ud over mange i staten, men så kom Brett Kavanaughs høring til højesteret.

Dommer Kavanaugh gik rasende til modangreb på de kvinder, der beskylder ham for at have forulempet dem seksuelt. Den 62-årige Heitkamp endte med at stemme imod hans godkendelse, selvom det er upopulært i North Dakota. Det har gjort senatsvalget til en test af, hvordan den nationale debat om kvinder, overgreb og #MeToo udspiller sig i Trump-land.

Det er samtidig stærkt personligt. Kevin Cramer har sagt, at kvinderne i hans familie er stærke præriepionerer, der ikke forstår »offermentaliteten«. Heidi Hetkamp svarede, at hendes mor blev forulempet, hvilket påvirkede hende hele livet, men bestemt ikke gjorde hende »svag«.

2. Ron DeSantis mod Andrew Gillum, guvernørvalg i Florida

Det tætte opgør om guvernørposten i USA’s største svingstat er en beskidt affære. Republikaneren Ron DeSantis er en dedikeret Trump-fan, der har udsendt en valgvideo, hvor han lærer sin lille søn at bygge en stor mur med klodser og læser højt af Trumps bog ’The Art of the Deal’.

Han bliver som sit forbillede jævnligt hvirvlet ind i episoder, som kritikere kalder klar racisme, men han selv kalder misforståelser. Den demokratiske udfordrer Andrew Gillum er afroamerikaner og bemærker, at racister i hvert fald bliver tiltrukket af DeSantis, som til gengæld hævder, at der er anti-semitter i kredsen omkring Andrew Gillum.

Guvernørvalget bliver en test af, hvordan en Trump-klon klarer sig i en svingstat, og hvordan race påvirker en etnisk sammensat stat.

3. Amy McGrath mod Andy Barr, valg til Repræsentanternes Hus, Kentucky

Kentuckys 6. distrikt rundt om Lexington i Kentucky stemte for Donald Trump i 2016, men den tidligere marinesoldat Amy McGrath har skabt spænding om valget til Repræsentanternes Hus. Den demokratiske debutant var den første kvindelige pilot til at flyve F/A-18-jagerfly i kamp, og hendes personlige historie med en klar tone af kvindelig overvindelse af modstand har været med til at gøre hende til et nationalt fænomen.

Republikaneren Andy Barr forsøger at tegne hende som en rabiat liberal feminist. Det er et ekko af republikanernes nationale strategi med at prøve at brande demokraterne som yderligtgående. Demokrater peger omvendt på Trump-valgmødernes store vrede mod medierne og råb om at spærre Hillary Clinton inde.

Valget vil give et fingerpeg om, hvordan den slags virker i et klassisk konservativt distrikt.

4. Alexandria Ocasio-Cortez mod Anthony Pappas, valg til Repræsentanternes Hus, New York

For et år siden arbejdede Alexandria Ocasio-Cortez stadig som bartender. I juni chokerede den 28-årige latina demokraternes partitop, da hun besejrede veteranen Joe Crowley og blev partiets kandidat til Repræsentanternes Hus i New Yorks 14. valgdistrikt. Det er et dybt demokratisk område i den nordlige del af New York City, hvor ingen levner hendes republikanske modstander nogen chancer.

Det hele handler om den erklærede demokratiske socialist Alexandria Ocasio-Cortez, der har begejstret demokratiske vælgere, men også har været usikker i spørgsmål om økonomi og udenrigspolitik. Hun mener selv, at »bevægelsen for økonomisk, social og racemæssig retfærdighed« ikke er begrænset til bestemte postnumre, men skal præge demokraterne i hele USA. Mange midtsøgende demokrater er uenige.