Trump-støtter graver efter snavs i Khashoggis fortid for at hjælpe præsidenten ud af kattepine Trumps tilhængere leder efter en vej ud, hvis det med sikkerhed viser sig, at Saudi-Arabien står bag mordet på journalisten.

USA’s præsident, Donald Trump, nærmer sig - om end tøvende - en erkendelse af, at journalisten Jamal Khashoggi faktisk er blevet dræbt af saudiarabiske sikkerhedsfolk på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Samtidig forsøger dele af den amerikanske højrefløj at fyre op under en kampagne, hvor Khashoggi bliver hængt ud som en mand med tætte forbindelser til ekstreme islamistiske miljøer.

Ifølge Washington Post har flere af Trumps nærmeste allierede i Kongressen de seneste dage udvekslet artikler, som handler om, at Khashoggi som ung havde forbindelser til Det Muslimske Broderskab - hvilket Khashoggi aldrig har benægtet - samt at han for årtier siden som ung journalist fulgte Osama bin-Laden tæt - også sandt og heller ikke nogen større hemmelighed. Avisens kilder til oplysningerne om de republikanske kongresmedlemmer er fire personer, som arbejder for Det Republikanske Parti, og som ønsker at være anonyme.

Og uden for Kongressen er de højreorienterede medier, blandt andre Fox News, begyndt at rette fokus på den unge Khashoggis forbindelser tilbage i tiden.

»Khashoggi var forbundet med Det Muslimske Broderskab«, fortalte studieværten Harris Faulkner i går, torsdag, i Fox-programmet ’Outnumbered’. »Jeg siger det, fordi det er noget, der bliver talt om«, sagde hun.

»Tumlede rundt med Osama bin-Laden«

På det konservative onlinemedie CR-TV er Khashoggi blevet kaldt en »gennem lang tid ven af terrorister«.

Og i det højreorienterede magasin FrontPage er den saudiarabiske journalist blevet kaldt »en kynisk og manipulerende apologet for islamisk terrorisme, ikke den mytiske, martyriserede dissident, hvis forsvinden medierne har brugt det meste af en uge på at vælte rundt i«.

Ifølge Washington Post har Trumps ældste søn, Donald Jr., delt et tweet, hvori det bliver beskrevet, hvordan Kharshoggi »tumlede rundt i Afghanistan med Osama bin-Laden« tilbage i 1980’erne. Formålet med rejsen var, at Kharshoggi skulle skrive en større feature om bin-Ladens deltagelse i modstandskampen mod den sovjettiske invasion.

Årsagen til højrefløjens forsøg på at tilsværte Jamal Kharshoggi er den knibe, det angivelige saudiarabiske mord på journalisten har bragt Donald Trump i.

USA sælger våben til Saudi-Arabien for trecifrede milliardbeløb - i dollar, vel at mærke. Og det saudiske kongedømme er - bortset fra Israel - suverænt USA vigtigste allierede i Mellemøsten, ikke mindst i kampen mod Iran.

Endelig er Saudi-Arabien verdens største eksportør af olie. Og saudierne løftede tidligere på ugen sløret for, hvad konsekvenserne kunne blive, hvis amerikanerne gjorde alvor af overvejelserne om at straffe saudierne for mordet på Khashoggi: nemlig at olieprisen i givet fald kunne stige til højder, der grundigt ville bremse det økonomiske opsving i USA og Vesten i det hele taget.

Hvis det skete, ville det betyde tusindvis af tabte arbejdspladser i USA og nærmest være Trumps værste mareridt.

»Trump vil gerne indtage en blød linje (i forhold til Saudi-Arabien, red.), og Trumps tilhængere leder efter undskyldninger for ham for at indtage den. En af disse undskyldninger er at angribe personen, som er blevet myrdet«, siger William Kristol, konservativ Trump-kritiker, til Washington Post.