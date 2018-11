Meningsmålinger viser svag pil op for demokrater i Midtvejsvalgets slutspurt

I de seneste par uger har statistikeren og meningsmålingsguruen Nate Silvers forudsigelse af det amerikanske midtvejsvalg været ret konstant:

Demokraternes procentuelle chance for at vinde flertallet i Kongressens ’overhus’, Senatet, har ligget fast på omkring 15 procent. Mens partiets chance for at få flertal i Repræsentanternes Hus ifølge Nate Silver og hans netmedie FiveThirtyEight har ligget ganske konstant omkring 85 procent.

Men i de seneste par døgn op til dagens valg er demokraternes chancer vokset - om end stigningerne er relativt beskedne.

Nate Silvers forudsigelser er baseret på vægtede gennemsnit af en meget stor mængde meningsmålinger, kombineret med en lang række justeringer og indregninger af empiriske forhold, som det hedder på FiveThirtyEight.

Sandsynligheden for, at demokraterne vinder flertallet i Senatet er steget fra 15,8 procent i forgårs til nu 19,5 procent. Med hensyn til tallene for Repræsentanternes Hus er chancen for, at demokraterne tager flertallet fra republikanerne ifølge Nate Silvers forudsigelse steget fra 85,8 procent i søndags til nu 88 procent.

Meningsmålinger handler om sandsynlighed

Men det overordnede billede: at republikanerne ser ud til at fastholde flertallet i Senatet, mens demokraterne sandsynligvis snupper flertallet i Repræsentanternes Hus, er det samme. Hvilket også tallene fra et andet amerikansk netmedie med speciale i politik og meningsmålinger, RealClear Politics, understøtter.

Her viser billedet få timer inden, valglokalerne i USA åbner, at demokraterne skal vinde alle de otte pladser, der er på vippen, for at få flertal i Senatet. I Repræsentanternes Hus skal demokraterne vinde 15 af de 38 pladser, hvor det kan tippe til begge sider, for at få flertal.

Og her er det så på sin plads at minde om, hvad FiveThirtyEight og RealClear Politics beskæftiger sig med. Nemlig sandsynligheder. Sandsynligheden, målt i procent, for, at noget går i en bestemt retning. Hvilket ikke er det samme som, at det er sådan, det går. Mange af forudsigelserne inden præsidentvalget i 2016 gav den demokratiske kandidat Hillary Clinton en 85 procents chance for at slå Donald Trump og blive USA’s præsident. Sådan gik det som bekendt ikke.

Det har ført til megen selvransagelse hos mange amerikanske medier, som efterfølgende fik på puklen for at have lænet sig alt for meget op ad meningsmålingerne i deres journalistik med det resultat, at det kom bag på stort set alle, at Donald Trump vandt.

Et mirakel når de rammer plet

Et af de medier, som op til Midtvejsvalget har kigget indad, er New York Times. I en podcast med titlen ’The Problem with Polls’ - Problemet med meningsmålinger - fortæller avisens journalist Nate Cohn, der har valg, meningsmålinger og demografi som sit område, hvilke fejl, man begik dengang. Og den helt store fejl var, at man dengang ikke på en ordentlig måde fik deklareret meningsmålingerne. Altså fortalt læserne, hvad en meningsmåling er, og hvad der ligger bag.

»Vi fortalte, at der var 15 procents chance for, at Donald Trump vandt. Vi fortalte ikke, at 15 procent faktisk er en ret stor chance. Hvis der er en 15 procents risiko for, at der kommer en orkan i morgen, så bliver der udstedt et orkanvarsel. Vi udsendte ikke et ’Trump-varsel’«, siger Nate Cohn.

Så tallene, som New York Times og stribevis af andre medier offentliggjorde, var der sådan set ikke noget i vejen med, mener han.

»Men vi fik ikke kommunikeret særlig effektivt (hvad tallene dækkede over, red.). Nu prøver vi at være gennemsigtige, at vise, at meningsmålinger faktisk ikke ser særlig præcise. Jeg mener, at det er et mirakel, når de rammer rigtigt«.