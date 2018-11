Skovbrande i Californien: Mindst fem dræbte og over 100.000 evakueret Skovbrande spreder sig lige nu hurtigt flere steder i Californien og har kostet de første mennesker livet. Intet tyder på, at ilden er ved at blive stækket.

Den californiske by Paradise er blevet hærget af en helvedesild fra en skovbrand, så byen er næsten destrueret. Skovbranden er mere end tidoblet i omfang, siden den brød ud i går. Den nækker nu 285 kvadratkilometer - et område på størrelse med Langeland.

Torsdag omkring klokken 22 dansk tid havde skovbranden kun spredt sig over et område på 20 kvadratkilometer - eller hvad der svarer til størrelsen på Anholt.

Udover at have ødelagt mange hjem i byen med 27.000 indbyggere, har skovbranden, der bliver kaldt Camp Fire, også kostet fem mennesker livet. Det oplyser det lokale sherif-kontor til nyhedsbureauet AP.

De fem mennesker er alle blevet fundet i forskellige biler i det samme område af Paradise. Ingen af dem kan umiddelbart identificeres.

»Det ser ud, som om hele byen er blevet udslettet eller udsat for voldsomme skader«, siger Stephen Pyne, skovbrandsekspert ved Arizona State University, til Wired.

Foto: Noah Berger/AP En brandmand bekæmper ilden i byen Magalia, nord for Paradise.

Få ressourcer til flere brande

Det er imidlertid ikke kun i Paradise, som ligger knap 300 kilometer nordøst for San Francisco, at skovbrandene raserer.

Længere sydpå, ved det eksklusive kendismekka, Malibu, er samtlige borgere i området blevet bedt om at bringe sig selv i sikkerhed, efter at to skovbrande bevæger sig ud mod kysten. I alt er over 100.000 mennesker blevet opfordret til at flygte fra området.

Omkring 2.000 brandmænd samt en række helikoptere og fly bekæmper flammerne. Brandene i det nordlige og sydlige Californien betyder imidlertid, at brandslukningspersonalet er presset til det yderste.

»Nummer et udfordring er konkurrence om ressourcerne. Det er den anden brand i Ventura County, og det kommer efter, hvad der er sket i det nordlige Californien, hvor de har lidt forfærdelige tab i Butte County«, siger vicebrandchef for Los Angeles, Dave Richardson, til AP.

En glød kan være nok

Det er det, man kalder Santa Ana-vinde, der har skabt gunstige forudsætninger for skovbrande i Californien. Det er varme, tørre vinde, der bevæger sig fra Californiens hævede ørkenplateau. Når de ruller ned langs bjergsiderne, er det ligesom, når vand kommer over en dæmning. Vindene udtørrer hurtigt vegetationer, når den bevæger sig fra ørkenen og ud imod kysten, og de får fugtigheden til at falde.

Selv om skovbrande i Californien sker hyppigere i disse år, er det dog atypisk, at de udrydder så store dele af en by, som det umiddelbart er tilfældet i Paradise.

Ifølge Stephen Pyne fra Arizona State University kan de store skader være kommet, fordi den kraftige vind har ført milliarder af gløder hurtigere ind over byen, hvilket har startet brande hundrede- eller tusindvis af steder i byen på en gang og dermed overrumplet både borgere og brandmænd.

»Det kræver kun en glød at ødelægge et hus eller et hospital. Hvis der er et svagt punkt, så vil alle gløderne finde det«, siger Stephen Pyne til Wired.