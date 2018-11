Tidligere rådgiver: Hillary Clinton stiller op til præsidentvalg i 2020 Er tredje gang lykkens gang for Hillary Clinton? Folk tæt på hende spår, at hun ikke vil lade to rystende nederlag stå i vejen for at blive USA's præsident.

Valgnederlaget til Donald Trump i 2016 ser ikke ud til at have skræmt Hillary Clinton.

Hendes tidligere rådgiver Mark Penn og den tidligere politiker i New York Andrew Stein skriver i hvert fald i en kommentar i Wall Street Journal, at hun endnu en gang vil tage kampen op mod USA’s præsident, når han er på genvalg om to år.

Blå Bog Hillary Clinton 71 år, demokrat Førstedame fra 1993-2001, da hendes mand Bill Clinton var USA’s præsident. Sentor for New York 2001-2009. Stillede op som demokraternes præsident kandidat i 2008. Her tabte hun til Barack Obama. Udenrigsminister i Barack Obamas regering 2009-2013. Demokraternes præsidentkandidat i 2016, hvor hun tabte til Donald Trump. Dermed blev hun de to store partier første kvindelige præsidentkandidat.

Hillary Clinton vil ifølge de to mænd genopfinde sig selv som en ’liberal uromager’. Hun vil lave et comeback mod den oprindelige Hillary Clinton anno 1994, skriver de. Hende der kæmpede for sygesikring til alle amerikanere, men som i løbet af 00’erne blev mere Israel-venlig, støttede Irak-krigen og var hård i retorikken mod Iran.

Nu vil hun ride på »en bølge af #MeToo-bevægelsen, almen sundhedspleje og våbenkontrol«.

Den tidligere førstedame vil ikke acceptere, at hun aldrig blev USA’s præsident. Og hun vil ikke acceptere, at Donald Trump stjal en valgsejr fra hende, selvom hun fik flere stemmer end ham, lyder deres analyse.

»Hun vil ikke tillade, at dette ydmygende nederlag til en amatør skal være slutningen på hendes karriere. Du kan regne med, at hun vil stille op til præsidentvalget igen«, skriver Mark Penn og Andrew Stein.

»Altså, jeg vil gerne være præsident«

Det vil i så fald være tredje gang, at Hillary Clinton stiller op til et præsidentvalg. Første gang tabte hun allerede under demokraternes primærvalg til USA’s senere præsident Barack Obama. Da hans otte-årige periode udløb, stillede hun op igen og vandt ganske vist demokraternes nominering, men tabte valget til Donald Trump.

Men det blæser Hillary Clinton på ifølge den tidligere rådgiver.

»Hun vil ikke lade en lille ting som to rystende nederlag stå i vejen for hendes krav om at tage Det Hvide Hus«, skriver Mark Penn og Andrew Stein.

I kølvandet på midtvejsvalget får kommentaren bred opmærksomhed i de amerikanske medier, der diskuterer med sig selv, om det er en god idé, om hun virkelig vil stille op, om hun er demokraternes bedste kandidat, og om hun kan slå Donald Trump.

De amerikanske journalister har da heller ikke forpasset chancerne til at spørge Hillary Clinton, om hun vil stille op til præsidentvalget i 2020. Det har hun konsekvent sagt nej til - også da teknologimediet Recode for nogle uger siden stillede spørgsmålet.

Men efter en lille pause uddybede hun sit svar:

»Altså, jeg vil gerne være præsident«.

»Vi (USA, red.) har forvirret vores venner og allierede. De har ingen idé om, hvad USA står for, hvad man kan forvente af os, og hvad vi synes er vigtigt. Det arbejde føler jeg mig godt forberedt på, efter at jeg har siddet i Senatet i otte år og i regeringen«, sagde hun.

Det udlægger amerikanske medier som eksempelvis CNN ganske vist ikke som et ’ja, jeg stiller op som præsident’. Men analytikeren Chris Cillizza understreger også, at »det er ikke et nej. Det er ikke engang tæt på«.

Han kalder det ligefrem for en forfærdelig idé, hvis Hillary Clinton stiller op. Fordi valget i 2016 mod Donald Trump var et, som hun meget let kunne vinde. Og alligevel tabte hun.

Det er dog ikke alle, der synes, det er en så forfærdelig idé. Det lader nemlig til, at det Trump-styrede Hvide Hus gerne tager en runde igen mod Hillary Clinton. Således skriver Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway på Twitter en kommentar til Wall Street Journal-kommentaren: »Kære Gud, ja tak«.