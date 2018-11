Trump-nederlag: Senatet vil stoppe USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen

Et stort flertal i USA’s senat mener, at USA skal straffe Saudi-Arabien for drabet på en regimekritisk journalist ved at trække militærstøtten til landets krig i nabolandet Yemen.

Det amerikanske parlaments ene kammer, Senatet, sendte onsdag en resolution om det til videre behandling med 63 stemmer for og 37 imod.

Det er et foreløbigt nederlag for præsident Trump, fordi en række af hans republikanske partifæller dermed har stemt for, hvad der går stik imod præsidentens ønsker. Mange senatorer giver udtryk for, at de vil sende et signal til præsidenten om, at han har håndteret drabet på journalisten Jamal Khashoggi helt forkert.

Efter at Jamal Khashoggi gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober og aldrig kom ud igen, har landets regering først benægtet, at der skulle være sket ham noget. Efter hårdt pres indrømmede Saudi-Arabien, at Khashoggi var død på ambassaden, men ved et uheld.

Da også den forklaring blev betvivlet, endte landets ledelse med at erkende, at journalisten var blevet myrdet, men at forbrydelsen var begået af agenter, som handlede på egen hånd og altså ikke på ordre fra Saudi-Arabiens egentlige leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Undervejs meddelte præsident Trump, at selv om sagen var skidt, så skulle det ikke ødelægge den gode forretning, som USA har ved at sælge våben til det saudiske regime.

I forrige uge kom det frem i amerikanske medier, at den amerikanske sikkerhedstjeneste CIA har oplysninger, som peger på, at mordet skete på ordre fra kronprinsen selv. Konklusionen hviler ifølge The Washington Post blandt andet på en optagelse af et opkald, hvor kronprinsens bror, Khalid bin Salman, på kronprinsens opfordring taler med Khashoggi om, at han roligt kan tage til konsulatet i Istanbul og ordne nogle dokumenter.

I sidste uge modsagde Trump imidlertid udlægningen om, at CIA skulle være kommet frem til, at journalistens dødsfald har forbindelse til Mohammed bin Salman selv.

»De kom ikke til en konklusion. De har nogle fornemmelser i nogle retninger«, sagde Donald Trump.

Udtalelser mødt med vantro

De udtalelser blev mødt med vantro af en række senatorer, som har set CIA’s rapport om sagen.

»Jeg er uenig med præsidentens vurdering De efterretninger, jeg har set, peger på, at det var på ordre fra kronprinsen«, sagde den republikanske senator Mike Lee til NBC.

At afstemningen onsdag var vigtig for præsidenten, blev tydeliggjort af, at både hans udenrigsminister og forsvarsminister onsdag forsøgte at overbevise Senatet om at stemme imod resolutionen. Udenrigsminister Mike Pompeo forsøgte ikke at frikende Saudi-Arabien for mordet på Khashoggi – han appellerede i stedet til senatorernes medfølelse med ofrene for krigen i Yemen, som ifølge Pompeo vil få det endnu værre uden USA’s engagement.

Udenrigsministerens argumentation var, at flere i Yemen vil blive slået ihjel, hvis USA ikke støtter den saudiledede koalition i Yemen militært, hvilket blandt andet sker med efterretningsoplysninger og oplysninger om angrebsmål for luftangreb.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthioprørere i Yemen i marts 2015 med støtte fra USA. Siden er mindst 10.000 mennesker blevet dræbt.

Trump-støtte: Jeg er rasende

Men ministerens oplæg fik ligefrem nogle Trump-støtter til at at stemme for resolutionen.



»Jeg ændrede mening, fordi jeg er rasende. Regeringens måde at håndtere det her på er uacceptabel«, sagde den republikanske senator Lindsey Graham efter oplægget til CNN.

I næste uge skal resolutionen debatteres yderligere. Resolutionen er først endeligt vedtaget, hvis også den får flertal i andet kammer, Repræsentanternes Hus. Det forekommer umiddelbart usandsynligt, vurderer analytikere.

Godt nok tabte republikanerne flertallet i huset ved midtvejsvalget tidligere i denne måned, men valgresultatet får først effekt fra årsskiftet.

Dermed har Trump fortsat et markant flertal af støtter året ud, som ventes at nedstemme forslag, som går imod præsidentens ønsker på dette område.