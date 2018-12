E.J. var i gang med at bringe folk i sikkerhed: Blev skudt tre gange bagfra af politiet I november skød og dræbte politiet en afroamerikansk mand. Familien kalder det for et mord.

I USA må politiet skyde for at dræbe, hvis politiet mener, man er udsat for en trussel.

Men nu spørger folk i USA sig selv, om 21-årige Emantic Fitzgerald Bradford Jr. afroamerikaner nu også udgjorde en så akut trussel, at politiet var nødt til at affyre de tre dræbende skud den 22. november i indkøbscenteret Riverchase Galleria i Alabama.

Obduktionsrapporten er nemlig blevet offentliggjort, og ifølge The New York Times viser den, at Emantic Fitzgerald Bradford Jr. blev dræbt af tre skud bagfra – et i baghovedet, et i nakken og et i ryggen.

Ifølge hans familie er det et tegn på, at han var i gang med at løbe væk, og dermed ikke udgjorde en trussel for den politimand, der skød og dræbte ham.

Familiens advokat, Ben Crump, fremviste mandag resultaterne af opduktionen. Foto: Jay Reeves/AP

»No justice, no peace«

Skyderiet skete på aftenen for Thanksgiving. Politiet fik meldinger om skyderi i indkøbscenteret og på et tidspunkt identificerede politiet Emantic Fitzgerald Bradford Jr. som gerningsmanden.

Men dagen efter måtte politiet erkende, at man havde skudt den forkerte mand. Ifølge The New York Times siger øjenvidner, at den dræbte mand forsøgte at bringe folk, der var på indkøb, i sikkerhed.



Generelt har politiet ifølge CNN ændret forklaring mange gange, siden han blev skudt. Først var Emantic Fitzgerald Bradford Jr. gerningsmand; så var han det ikke, men havde svinget med sin pistol; så havde han kun blot haft en pistol i hånden; og fire dage efter skyderiet måtte politiet erkende, at gerningsmanden stadig var på fri fod.

Nu siger den dræbte mands far, Emantic Bradford Sr., at politimanden skal sigtes for drab. Imens venter familien på, at politiets video af skyderiet skal offentliggøres. Politiet siger dog, at det kan påvirke efterforskningen negativt, hvis videoen bliver offentliggjort for tidligt.

Lokalbefolkningens tålmodighed hænger samtidig i en tynd tråd. De er gået på gaden for at demonstrere, og de råber både »E.J.«, der står for Emantic Jr., og »no justice, no peace«.

Mandag aften var protesterne så omfattende, at et lokalt byrådsmøde i Hoover City Council blev suspenderet, skriver det lokale medie AL.

Omkring 70 demonstranter var mødt frem til mødet og kom med tilråb fra tilhørerpladserne. De råbte: »“No justice, no peace. If we don’t get, shut it down«, og til sidst måtte rådsformanden give efter for protesterne og afbryde mødet.