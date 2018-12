Store dele af USA er lukket ned: Få overblikket over hvem, hvad og hvorfor det foregår

Der er politisk hårdknude i USA. Store dele af statsapparatet er lammet, og omkring 800.000 amerikanere går ind i de nye år uden løn.

Finanslovsforhandlingerne for næste års budget er kollapset i Kongressen. De amerikanske politikere kan ikke blive enige, efter at præsident Donald Trump i sidste øjeblik krævede, at Kongressen godkender knap 33 milliarder kroner til en grænsemur ved den sydlige grænse mod Mexico.

Der er ingen udsigt til en løsning. Politiken guider til hvem nedlukningen går ud over, hvad det får af konsekvenser, og hvorfor politikerne ikke bare kan blive enige. Læs med.

Hvem er det gået ud over, og hvilke konsekvenser har en nedlukning?

Ni ud af 15 ministerier er lukket ned

Det er ikke alle, der arbejder i den offentlige sektor, som er blevet sendt hjem, idet store dele af finansloven allerede er stemt igennem i Kongressen. Men mere end 800.000 statsarbejdere og deres familier har fået at vide, at de ikke skal forvente deres næste lønseddel i den nærmeste fremtid.

Over 420.000 offentligt ansatte arbejder nu uden at kunne få udbetalt løn. Der er blandt andet tale om 16.742 fængselsbetjente, 13.709 FBI-agenter og 4.399 narko-agenter.

Op mod 88 procent af medarbejderne i USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed arbejder også gratis. Det er blandt andet 54.000 told- og grænsevagter, som fortsætter deres arbejde, selv om deres løn forsinkes. Lufthavne vil fortsætte driften.

Der er desuden tale om 42.000 medarbejdere hos kystvagten og 5.000 brandfolk, der ikke får løn under arbejde.

Anderledes ser det ud for omkring 380.000 medarbejdere, der har fået besked på, at de ikke skal komme på arbejde. Det gælder mere end 80 procent af medarbejderne i de nationale parker i USA, so, er blevet sendt hjem, og parkerne kan lukke, mens nogle forbliver åbne med begrænset personale og faciliteter.

Store dele af medarbejderne i boligministeriet er også ramt af tvungen orlov (90 procent), hvilket kan forsinke behandling og godkendelse af lån. Også NASA rammes af nedlukningen (96 procent).

De resterende 75% af den føderale regering er fuldt finansieret indtil september næste år - så forsvaret, veteranernes anliggender, arbejds- og uddannelsesministeriet er ikke berørt.

Den nuværende nedlukning i USA er den tredje i 2018

Nedlukningen er dog endnu ikke så omfattende som i 2013, hvor den varede i 16 dage og gik ud over to millioner statsansatte

Hvorfor kan Trump ikke få godkendt budgettet til grænsemuren?

Trumps republikanske parti har lige nu i flertal i begge kamre i Kongressen - både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Og budgettet til grænsemuren blev faktisk vedtaget i Repræsentanternes Hus sidste torsdag med 217 stemmer for budgettet og 185 imod. Men han er kun halvvejs i mål.

Han mangler nemlig stadig at overbevise Senatet, hvor han skal have 60 stemmer ud af de 100 medlemmer. 51 senatorer er i øjeblikket republikanerne, så han er nødt til at indhente støtte fra demokraterne i huset.

Men demokraterne - som overtager flertallet i Repræsentanternes Hus den 3. januar - nægter at finansiere muren. Og når der er skiftedag i Repræsentanternes Hus, bliver det kun endnu sværere for Trump at få den støtte, han skal bruge.

Under præsidentvalget i 2016 profilerede Trump sig på kravet om en grænsemur.

USA’s statsapparat går delvis lammet ind i det nye år

Forhandlingerne i Kongressen om USA’s finanslov for 2019 bliver først genoptaget næste onsdag. Det betyder også at nedlukningen fortsætter ind i det nye år. Og amerikanerne er sat i venteposition for at få åbnet det offentlige Amerika igen.

Kilde: BBC, Senatets bevillingsudvalg, Ritzau