Amerikanske medier: Her løj Trump i sin tale

I 2018 var tallet under 400.000. Det skyldes dels nye former for teknologi til overvågning, strengere straffe efter angrebet 11. september 2001, færre mexicanere, der emigrerer og en stigning i antallet af grænsebetjente.

Tallet i 2018 var dog højere end i 2017, hvor 300.000 forsøgte at komme over grænsen, hvilket var det laveste antal i 45 år.

Til gengæld er der langt flere rejsende, der overskrider deres visa end immigranter, der forsøger at komme ind over grænsen mod Mexico.

I 2017 rapporterede Department of Homeland Security, at 606.926 havde overskredet deres visa, altså mere end dobbelt så mange som antallet, der forsøgte at komme over grænsen mod Mexico. I 2016 forsøgte 408.870 at komme over grænsen mod Mexico, mens 544.676 var i USA på udløbne visa.

Trump: I sidste måned blev 20.000 børn illegalt bragt ind i USA, en dramatisk stigning. Disse børn er brugt som menneskelige spillebrikker af onde menneskesmuglere og ubarmhjertige bander«.

Washington Post: Ingen regeringsstatistikker indsamler tal for børn, indsmuglet af menneskesmuglere eller bander. Trump refererer til tal for pågribelse af familie-enheder, der opgøres månedligt. Familieenheder må pr. definition inkludere mindst en forælder eller værge og en mindreårig. Dette tal var 25.172 i november, hvilket er den måned, de seneste tal stammer fra. Men tallene beskriver ikke antallet af børn, der indsmugles i USA.

Tallet kan dække over langt flere børn, fordi hver familieenhed, der tælles, kan have flere børn. Grænsebetjente screener immigranterne for at finde dem, der falsk hævder, at de er forældre. Det er forkert som Trump at hævde, at alle disse sager handler om indsmuglede børn.

Murens udformning

Trump: Kongresmedlemmer har 5,7 mia dollars til en fysisk barriere. Efter krav fra Demokraterne vil det blive en stålbarriere frem for en betonmur.

Washington Post: Trump påstår, at demokraterne har krævet en stålbarriere, men forslaget om at skifte fra beton til stål var en ide, Trumps administration har foreslået. Ingen demokrater har krævet en stålbarriere langs den amerikansk-mexicanske grænse.