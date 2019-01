Trumps advokat: Mine bemærkninger om Trumps engagement i Moskva-projekt var 'hypotetiske'

Da Donald Trumps personlige advokat, Rudolph W. Guiliani, i søndags forholdt sig til Trumps engagement i bygningen af en skyskraber i Moskva i 2016 - både under præsidentkampagnen og efter, at han var valgt - var han helt klar i spyttet:

Forhandlingerne om byggeriet af The Trump Tower Moscow »... foregik fra den dag, jeg annoncerede (at Trump stillede op som præsidentkandidat, red.) til den dag, jeg vandt«, citerede Giuliani Trump for at have sagt.

Udtalelsen fra advokaten faldt i et interview med The New York Times i forbindelse med Giulianis bestræbelser på at lægge afstand til en omdiskuteret artikel fra BuzzFeed.

I artiklen skriver netmediet, at Trump skulle have instrueret sin nu forhenværende personlige advokat Michael Cohen i at lyve over for Kongressen om Trumps engagement i Moskva-projektet - hvilket Trump kategorisk har afvist.

At Trump ifølge Giuliani har indrømmet at have været direkte involveret i forhandlinger om investeringer i Rusland under præsidentkampagnen er kontroversielt. Fordi det er sammenblanding af interesser. Og fordi Trump tidligere flere gange har benægtet, at han var så involveret i projektet, som Giulianis bemærkning indikerede.

Det, jeg mente, var ...

Desuden blev russiske aktører i juni 2016 afsløret i at have hacket sig ind i Det Demokratiske Partis computere med det formål at påvirke den amerikanske valgkamp. Under valgkampen forlangte Donald Trump, at daværende præsident Barack Obama hævede strafsanktionerne mod Rusland, ligesom han opfordrede russerne til at offentliggøre, hvad de måtte have af belastende oplysninger om Trumps modkandidat, Hillary Clinton.

Men dagen efter udtalelserne til The New York Times om Donald Trumps involvering i Trump Tower-projeket i Moskva, vendte Giuliani på en tallerken.

Hans bemærkninger havde været »hypotetiske« og ikke et forsøg på at være faktuel korrekt med hensyn til fastlæggelse af det konkrete tidsforløb.

»Mine kommentarer var ikke møntet på timingen eller omstændighederne omkring sådanne diskussioner (om tidsforløbet i Donald Trumps deltagelse i forhandlingerne om Moskva-projektet, red.). »Pointen er, at projektforslaget var på et meget tidligt stade, og at det ikke kom længere end til et uforpligtende ’letter of intent’«, forklarede Giuliani i går til The New York Times.

Ifølge avisen er der i Donald Trumps stab en voksende vrede over advokatens offentlige optræden. Der er, skriver The New York Times, også en bekymring for, at Giulianis skødeløse og bramfrie kommentarer kan øge de offentlige anklagemyndigheders interesse i præsidentens involvering i Trump Tower-projektet i Moskva.