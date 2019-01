Skænderi brød ud hos republikanerne inden forgæves forsøg på at vedtage et nyt budget

Den rekordlange nedlukning og manglende lønudbetaling til 800.000 amerikanske statsansatte begynder nu for alvor at gøre ondt på det republikanske parti.

Bølgerne gik højt, da republikanske senatorer i går ved en privat frokost diskuterede den nu 34 dage lange nedlukning af en række statslige institutioner i USA.

»Det er din fejl«, sagde senator Ron Johnson fra Wisconsin angiveligt til Mitch McConnel, leder af det republikanske flertal i Senatet.

»Antyder du, at jeg nyder det her«, svarede McConnel vredt tilbage, skriver Washington Post..

Konfrontationen er bekræftet over for avisen af to republikanere, som deltog i frokosten, og som har udtalt sig på betingelse af anonymitet. Også Ron Johnsons talsmand, Ben Voelkel, der ligeledes var til stede, har bekræftet optrinnet.

Brud på partidisciplinen

Den nu rekordlange nedlukning skyldes, at det ikke er lykkedes republikanerne og demokraterne at blive enige om et statsbudget for 2019. Præsident Donald Trump har stillet som en betingelse for republikansk opbakning til et budget, at der afsættes 5,7 milliarder dollar til bygningen af en mur på grænsen til Mexico - hvilket demokraterne har nægtet.

Det republikanske frokostmøde blev afholdt umiddelbart inden afstemningen i Senatet om budgetforslag fra henholdsvis præsident Trump og demokraterne. Ingen af de to forslag opnåede de nødvendige 60 ud af 100 stemmer. En demokrat stemte for det republikanske forslag, mens seks republikanske senatorer stemte for det demokratiske forslag om et budget uden finansiering af Trumps mur.

En af dem var tidligere præsidentkandidat Mitt Romney, som - da han forklarede, hvorfor han agtede at stemme for både det republikanske og det demokratiske budgetforslag - gerådede i en heftig diskussion med sin republikanske partifælle Thomas Tillis. En diskussion, der - selv om den var ophedet - dog aldrig blev decideret vred, fortæller en tilstedeværende kilde til Washington Post.

Stor frustration

At frokosten udviklede sig med højlydte diskussioner mellem de republikanske senatorer, er et udtryk for, at nedlukningen nu for alvor gør ondt mange steder i USA - også i republikanske kerneområder. Og at et stor flertal af amerikanerne først og fremmest bebrejder præsident Trump og Det Republikanske Parti for konsekvenserne af nedlukningen.

Hvor stor uenigheden er, kom blandt andet til udtryk under frokosten, da flertalslederen Mitch McConnel gjorde det klart for vicepræsident Mike Pence, at nedlukningen ikke var hans idé, og at den ikke virkede (i forhold til at presse demokraterne til at stemme for penge til muren, red.).

»Der var ingen, der bebrejdede præsidenten noget«, fortalte senator John Cornyn fra Texas efter mødet. »Men der blev givet udtryk for megen frustration over den situation, vi befinder os i«.