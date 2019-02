Trump vil underskrive budget og erklære nødsituation for at bygge sin mur

Ifølge talskvinde i Det Hvide Hus vil præsident Trump udråbe en nødsituation for at få bygget mere barriere på grænsen til Mexico.

Donald Trump vil underskrive et statsbudget for at undgå en ny nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat, men han vil samtidig erklære en nødsituation på grænsen til Mexico for at kunne skaffe penge til byggeri af noget grænsebarriere uden om Kongressen.

Det bekræfter talskvinden i Det Hvide Hus, Sarah Sanders.

»Præsident Trump vil underskrive finansloven, og som han tidligere har sagt, vil han også tage andre administrative foranstaltninger«, skriver Sarah Sanders på Twitter.

Statement on Government Funding Bill: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi — Sarah Sanders (@PressSec) 14. februar 2019

På Twitter har præsidenten også retweetet et opslag fra Det Hvide Hus med teksten »præsidenten leverer endnu engang på sit løfte om at bygge muren, beskytte grænsen og sikre vores storslåede land«.

The President is once again delivering on his promise to build the wall, protect the border, and secure our great country. — The White House (@WhiteHouse) 14. februar 2019

Budgetaftalen, som er indgået mellem demokrater og republikanere i Kongressen, finansierer statsorganisationer frem til september, men øremærker kun penge til 88 kilometer barriere. Donald Trump har lovet sine tilhængere en meget længere mur, som han i valgkampen påstod, at Mexico ville betale for.

Den republikanske leder af Senatet, McConnell udtalte sig lige inden, at Senatet skulle stemme om budgetaftalen.

»Præsidenten vil underskrive loven«, sagde han.

Frygten for præcedens

Den magtfulde republikanske leder er en af de mange republikanere, der de seneste uger kraftigt har advaret præsidenten mod at bruge sin magt til at udråbe en nødsituation og dermed få mulighed for at dirigere midler fra for eksempel forsvarsbudgettet til byggeri af barrieren.

Republikanerne frygter, at en demokratisk præsident vil bruge en sådan præcedens til for eksempel at udvide klimakampen uden om Kongressen med henvisning til en nødsituation. Nu fortalte McConnell imidlertid sine kolleger, at han har fortalt præsidenten, at han vil støtte en erklæring om nødsituation.

Demokraterne har klart tilkendegivet, at de vil indbringe en sådan beslutning for domstolene for hurtigt at få den stoppet.

Det amerikanske statsapparat blev ramt af en delvis nedlukning 22. december 2018 efter flere måneders forhandlinger om Trumps krav om en 345 kilometer lang grænsemur til Mexico til 5,7 milliarder dollars.

26. januar blev politikerne enige om en midlertidig aftale, som skulle give politikerne tre uger til at fortsætte forhandlingerne om forholdene ved grænsen til Mexico, og statens institutioner åbnede igen. Det var historiens længste nedlukning af USAs offentlige forvaltninger.

I meningsmålinger gav flertallet Trump og republikanerne skylden for nedlukningen. En meningsmåling fra CNN viste, at 55 procent mente, at præsidenten bar skylden for nedlukningen, mens 32 procent pegede på demokraterne.

Omkring 800.000 føderalt ansatte var ramt af nedlukningen. Ifølge Ritzau var 350.000 var tvunget på orlov, mens 450.000 arbejdede uden løn.

Ifølge Trump skal muren beskytte mod illegale immigranter, der tager job fra amerikanerne, og narkotika, der strømmer ind over grænsen fra Mexico.

